На що звернути увагу при виборі підсилювача мобільного зв’язку 4G
Що робити, якщо в заміському будинку або на дачі дуже погано працює інтернет і мобільний зв’язок? Звичайно, можна залишити заявку оператору і можливо колись він поставить вам вишку, але вже давно є інші способи, а саме власний підсилювач сигналу мережі. Якщо раніше, таке задоволення було дорогим, то зараз свій власний підсилювач досить доступний по грошах.
Як дізнатися, що вам потрібен підсилювач мобільного інтернету?
- Потужність сигналу мережі (кількість паличок 0 або 1) вкрай низька.
- Замість 3G / 4G на екрані горить E (EDGE) або GPRS. Інтернет працює вкрай повільно.
Що таке підсилювач?
Сам пристрій складається з двох частин – вулична і внутрішня частина (звичайний Wi-Fi роутер), блоку живлення і з’єднувального кабелю (пачкорд) між пристроями.
Скажемо відразу – монтаж даного пристрою здатна подужати будь-яка людина, яка хоч раз в житті вкручував шуруп.
Як обрати?
Основними критеріями вибору є коефіцієнт посилення (КП) і частотний діапазон. Коефіцієнт посилення буває початковий (60-65 дБ), середній (70-75 дБ) і високий (80-90 дБ). Природно, чим вище КП, тим дорожче буде пристрій. Частотний діапазон, цей той діапазон зв’язку, з яким має працювати пристрій.
Щоб дізнатися який частотний діапазон у вашій місцевості, необхідно завантажити на Android смартфон додаток “Мобільні вишки” і подивитися частоту мережі.
Також за допомогою цього додатка ви зможете дізнатися де знаходиться найближча вежа зв’язку, щоб направити антену в потрібну сторону.
За коефіцієнтом посилення – більш універсальні пристрої із середнім КП (70-75 дБ). До речі, чим вище КП, тим дорожче буде пристрій. Взагалі, краще щоб підсилювач підтримував кілька діапазонів, наприклад, якщо раптом з якихось причин неможливо посилити сигнал 4G, то апарат почне працювати з 3G мережею.
Та й іноді буває таке, коли оператор виділяє N-ну кількість сот, наприклад на 4G, якого всім не вистачить. А перемикання на 3G допоможе не залишитися без інтернету зовсім.
Що вибрати?
Універсальне рішення – зовнішній 3G / 4G роутер RF-Link R850. Пристрій являє собою зовнішній ВЧ блок, який представляє собою антену і підсилювач.
Перевага такої конструкції очевидна – з блоку “виходить” вже “кручена пара”, яка підключається безпосередньо до Wi-Fi роутера, який також входить в комплект. А це означає, що всередині приміщення буде стабільний сигнал Wi-Fi.
Вся конструкція виглядає так:
Зовнішній роутер необхідно встановити якомога вище, щоб отримати максимальну швидкість (наприклад, на даху):
Вибрати місце, в який бік повинен дивитися прилад можна також за допомогою програми “Мобільні вишки. Локатор”. Все дуже просто і не потребує будь-яких навичок інженера.
Основні технічні характеристики
Переваги даної моделі:
- Ціна.
- Стабільність роботи
- Простота встановлення і налаштування
- Весь ВЧ блок в одному корпусі, що зменшує перешкоди
- Підтримка більшості українських операторів
- Всеспрямована антена
- Діапазон робочих температур -35 – +60 * С
- Можна використовувати для відеоспостереження (підтримка MIMO)
Сам Wi-Fi роутер, який входить в комплект підтримує всі популярні протоколи, і за фактом, має всі ті самі функції що той роутер, який видав вам провайдер.
Пристрій підійде якщо у вашій місцевості хоч якось ловить мобільний оператор. Якщо на землі смартфон не може з’єднатися з інтернетом, то спробуйте залізти якнайвище, щоб подивитися чи є хоч якийсь сигнал.
Якщо зв’язок у вашій місцевості поганий, то варто також спробувати всі оператори – від цього також залежатиме підсумкова якість зв’язку разом з підсилювачем.
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