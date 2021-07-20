На що звернути увагу при виборі підсилювача мобільного зв’язку 4G

Що робити, якщо в заміському будинку або на дачі дуже погано працює інтернет і мобільний зв’язок? Звичайно, можна залишити заявку оператору і можливо колись він поставить вам вишку, але вже давно є інші способи, а саме власний підсилювач сигналу мережі. Якщо раніше, таке задоволення було дорогим, то зараз свій власний підсилювач досить доступний по грошах.





Як дізнатися, що вам потрібен підсилювач мобільного інтернету?

Потужність сигналу мережі (кількість паличок 0 або 1) вкрай низька. Замість 3G / 4G на екрані горить E (EDGE) або GPRS. Інтернет працює вкрай повільно.

Що таке підсилювач?

Сам пристрій складається з двох частин – вулична і внутрішня частина (звичайний Wi-Fi роутер), блоку живлення і з’єднувального кабелю (пачкорд) між пристроями.

Скажемо відразу – монтаж даного пристрою здатна подужати будь-яка людина, яка хоч раз в житті вкручував шуруп.

Як обрати?

Основними критеріями вибору є коефіцієнт посилення (КП) і частотний діапазон. Коефіцієнт посилення буває початковий (60-65 дБ), середній (70-75 дБ) і високий (80-90 дБ). Природно, чим вище КП, тим дорожче буде пристрій. Частотний діапазон, цей той діапазон зв’язку, з яким має працювати пристрій.

Щоб дізнатися який частотний діапазон у вашій місцевості, необхідно завантажити на Android смартфон додаток “Мобільні вишки” і подивитися частоту мережі.

Також за допомогою цього додатка ви зможете дізнатися де знаходиться найближча вежа зв’язку, щоб направити антену в потрібну сторону.

За коефіцієнтом посилення – більш універсальні пристрої із середнім КП (70-75 дБ). До речі, чим вище КП, тим дорожче буде пристрій. Взагалі, краще щоб підсилювач підтримував кілька діапазонів, наприклад, якщо раптом з якихось причин неможливо посилити сигнал 4G, то апарат почне працювати з 3G мережею.

Та й іноді буває таке, коли оператор виділяє N-ну кількість сот, наприклад на 4G, якого всім не вистачить. А перемикання на 3G допоможе не залишитися без інтернету зовсім.

Що вибрати?

Універсальне рішення – зовнішній 3G / 4G роутер RF-Link R850. Пристрій являє собою зовнішній ВЧ блок, який представляє собою антену і підсилювач.

Перевага такої конструкції очевидна – з блоку “виходить” вже “кручена пара”, яка підключається безпосередньо до Wi-Fi роутера, який також входить в комплект. А це означає, що всередині приміщення буде стабільний сигнал Wi-Fi.

Вся конструкція виглядає так:

Зовнішній роутер необхідно встановити якомога вище, щоб отримати максимальну швидкість (наприклад, на даху):

Вибрати місце, в який бік повинен дивитися прилад можна також за допомогою програми “Мобільні вишки. Локатор”. Все дуже просто і не потребує будь-яких навичок інженера.

Основні технічні характеристики

Переваги даної моделі:

Ціна.

Стабільність роботи

Простота встановлення і налаштування

Весь ВЧ блок в одному корпусі, що зменшує перешкоди

Підтримка більшості українських операторів

Всеспрямована антена

Діапазон робочих температур -35 – +60 * С

Можна використовувати для відеоспостереження (підтримка MIMO)

Сам Wi-Fi роутер, який входить в комплект підтримує всі популярні протоколи, і за фактом, має всі ті самі функції що той роутер, який видав вам провайдер.

Пристрій підійде якщо у вашій місцевості хоч якось ловить мобільний оператор. Якщо на землі смартфон не може з’єднатися з інтернетом, то спробуйте залізти якнайвище, щоб подивитися чи є хоч якийсь сигнал.

Якщо зв’язок у вашій місцевості поганий, то варто також спробувати всі оператори – від цього також залежатиме підсумкова якість зв’язку разом з підсилювачем.