Ubisoft готує нову Assassin’s Creed: відома дата виходу

Компанія Ubisoft офіційно анонсувала нову частину Assassin’s Creed, яка отримала назву Mirage. Про це повідомляється в Twitter-акаунті розробника.





Ubisoft підтвердила назву проекту невдовзі після безлічі витоків у мережі. Повноцінно гру мають намір анонсувати 10 вересня о 22:00 по Києву. Цього дня відбудеться шоу Ubisoft Forward. Також було опубліковано офіційний арт з мотивів нової частини серії з головним героєм.

Згідно з неофіційною інформацією, події розгорнуться в Багдаді, а основний акцент у ігровому процесі зміститься з рольових елементів на стелс, як у перших частинах серії.

За словами інсайдерів , головним героєм стане персонаж Басім, відомий за попередньою грою серії – Valhalla, де він був другорядним персонажем. Очікується, що проект вийде навесні 2023 року.

Джерела також вказали на те, що нова частина створюється за лекалами оригінальної Assassin’s Creed, що вийшла 2007 року. Вважається, що Ubisoft одночасно готує ремейк першої частини на двигуні Mirage.