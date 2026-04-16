Деталі сюжету Metro 2039 з’явилися в мережі за два дні до офіційного анонсу

До запланованого анонсу Metro 2039 у рамках Xbox First Look залишилося менше двох днів, але опис сюжету нової гри вже потрапив у відкритий доступ. Джерелом стала база даних IGDB, де на сторінці гри з’явився розгорнутий синопсис.

Увага! Витік розкриває ключові сюжетні деталі, і шанувальникам серії, які бажають зберегти інтригу до офіційного показу 16 квітня, варто читати далі з обережністю.

Згідно з описом, дія розгортається у 2039 році – через чверть століття після ядерної війни. За цей час ті, хто вижив у тунелях московського метро, об’єдналися під владою одного лідера – фанатичного спартанця на прізвисько Хантер. Персонаж добре знайомий ветеранам серії та книг Дмитра Глуховського* – в оригінальному романі «Метро 2033» саме Хантер відправляв Артема в подорож через метро. Однак тепер Хантер постає в зовсім іншому світлі.

Також у мережі вже з’явився офіційний ключовий арт гри.

Режим Хантера, що отримав назву «Новорейх», править через пропаганду і страх, підкоряючи населення метро заради нової війни за поверхню – проти якогось «темного і жахливого ворога». Вибір назви режиму недвозначно вказує на тоталітарний характер нової влади.

Головним героєм цього разу стане не Артем. Гравець візьме на себе роль Мандрівника – відлюдника, що ховається в пустці за межами Москви і переслідується жорстокими кошмарами наяву.

Коли примари минулого виганяють Мандрівника з добровільного вигнання, йому доведеться вирушити до зруйнованих руїн Москви – єдиного місця, куди він поклявся ніколи не повертатися. У метро.

Опис обіцяє «найшокуючішу пригоду в серії Metro» з одиночною історією, що поєднує дослідження, виживання, бій та стелс.

Гра натхненна книжковою трилогією Глуховського, однак чотирирічний розрив між подіями Metro Exodus (2035) і новою частиною вказує на те, що 4A Games продовжує відходити від літературного першоджерела, вибудовуючи оригінальний сюжет.

Розробкою займається 4A Games, видавцем виступає Deep Silver. Офіційний анонс відбудеться 16 квітня о 20:00.