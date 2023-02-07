Чому всі говорять про Hogwarts Legacy: нова гра про Гаррі Поттера розбурхала інтернет

Hogwarts Legacy – гра, створена по всесвіту книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Її розробили студії Avalanche Software та Warner Bros. Games. Реліз відбудеться 10 лютого у всьому світі.

Проект буде доступний для PlayStation 5, Xbox Series X та ПК. У квітні гру випустять для консолей минулого покоління – PlayStation 4 та Xbox One, влітку 2023 – для Nintendo Switch.

Чому про неї говорять

Перша причина популярності – масштаби гри. У Hogwarts Legacy відтворили всі знамениті місця з Гаррі Поттера. Тут можна погуляти Хогвартсом, знайти Совятню і ту саму платформу «9 і 3/4», в яку безглуздо врізався Рон Візлі. Блогер під ніком ElAnalistaDeBits порівняв локації Hogwarts Legacy з місцями з фільмів про Гаррі Поттера. Подивіться, що розробникам вдалося відтворити:

Більше порівнянь локацій представлено у відео:

У Hogwarts Legacy також не можна вибрати чарівну паличку, що сподобалася. За романом Роулінг, паличка вибирає чарівника, а не навпаки (всі пам’ятають ту саму сцену, коли Гаррі Поттер і Геґрід прийшли до крамниці з магічними інструментами). Крім цього, у грі є розподільний капелюх, який каже, в якому факультеті навчатиметься головний герой. Тут творці зглянулися на геймерів – факультет можна поміняти, якщо гравець не згоден з результатами капелюха.

Цікавий сюжет

Історія говорить про студента, який вступив до Гоґвортсу відразу на п’ятий курс. За сюжетом неясно, у чому «винятковість» героя, але саме він має врятувати світ від лиходіїв – гоблінів. Ці істоти займаються ремеслом: карбують монети, кують зброю та створюють вишукані прикраси, а маги все одно їх не поважають. У 1747 році чарівники публічно принизили гобліна Гирга Грязного, що спричинило повстання. Бунт удалося придушити, але гобліни залишилися скривдженими і готуються до нової війни.

Лідером гоблінів став Ранрок: мріє знищити всіх чарівників. У персонажів гри з ним особисті рахунки, оскільки Ранрок прокляв сестру нашого партнера Себастьяна Селлоу. Гобліни стали сильнішими, адже вони уклали союз із темними магами.

У ході гри з’ясується, що наш герой має давню магію. Навіть досвідчені професори нічого про неї не знають. Геймеру доведеться прокачувати свої навички, вивчати нові прийоми та здібності, щоб здолати гоблінів. Чим закінчиться зіткнення, спойлерувати не будемо.

Багато додаткових завдань

Користувач може відволіктися від основного сюжету та дослідити світ. Наприклад, можна досліджувати Гоґвортс, шукати предмети для прокачування та приєднатися до міні-ігор. Ось що можна в Hogwarts Legacy:

Грати в чарівний керлінг;

Зламувати замки;

Брати участь у дуелях;

Гладити котиків

міняти одяг та прикрашати спальню

Варити зілля

Відвідувати уроки та багато іншого

Хороша гра

Ще одна причина популярності – гарні відгуки ігрових критиків. Після публікації оглядів рейтинг Hogwarts Legacy для PS5 становив 85/100, для Xbox Series X – 89/100.

Експерти хвалять цікавих персонажів, деталізований світ із різноманітними локаціями та відсиланнями для шанувальників. Також виділяють різноманітні механіки, цікавий ігровий процес та нестандартні головоломки. Недоліками вважають проблеми з продуктивністю, нестачу ворогів, повтори в ігровому процесі та відсутність квідичу.

Системні вимоги

Щоб запустити гру на мінімальних налаштуваннях 720p (30 FPS), потрібен такий комп’ютер:

Відеокарта GTX 960 або AMD Radeon RX 470 4GB;

16 ГБ ОЗУ;

Core i5-6600 або AMD Ryzen 5 1400;

85 ГБ ПЗУ.

Рекомендації для середніх налаштувань графіки в 1080p (60 FPS):

Відеокарта GeForce 1080 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT;

16 ГБ ОЗУ;

Процесор Intel i7-8700 або AMD Ryzen 5 3600;

85 ГБ SSD.

Розробники заявили, що на гру піде 40 годин (основний сюжет), а повна зачистка карти вимагатиме понад 100 годин. Все виявилося інакше.

Ентузіасти пройшли Hogwarts Legacy і розповіли, скільки піде на повне проходження екшену насправді. Результат: приблизно 15-20 годин основного сюжету та 60-80 годин з додатковими завданнями. За мірками великих ААА-проектів, це мізерні значення. Якщо встановити високу складність, час збільшиться до 25 години.

Підсумки

До повноцінного релізу лишилося кілька днів. За тиждень до цього гра вже стала хітом за замовленнями в Steam, а відео з демонстрацією Hogwarts Legacy набирають мільйони переглядів. Не варто заперечувати, що Hogwarts Legacy — найцікавіша і наймасштабніша гра по всесвіту Гаррі Поттера та один із найдорожчих проектів 2023 року.