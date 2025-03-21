Легенда повертається: оновлений Painkiller вийде вже цього року

Деякі студії – наприклад, Naughty Dog – роками працюють над однією грою. Інші ж набивають кишені низкою проєктів, після чого займаються паралельною розробкою і курируванням відразу декількох абсолютно різних за духом (часом навіть жанром) тайтлів. Як видно, невгамовна Saber Interactive віддає перевагу другому варіанту.

Під час презентації Future Games Show компанія 3D Realms і Saber анонсували Painkiller – не сиквел, але черговий ребут класичного шутера від команди People Can Fly. Виробництвом тайтла займається Anshar Studios. У трейлері показали геймплей, і багатьом він одразу нагадав не класичний екшен, а FPS нової школи, зокрема, DOOM Eternal.

Як випливає з прес-релізу і сторінки бойовика в Steam, автори планують зробити акцент на режимі кооперативного проходження. Для Saber Interactive (студії, відповідальної за World War Z і Evil Dead: The Game) це в порядку речей.

Унікальні персонажі. На вас чекають чотири персонажі на вибір: Інк, Войд, Сол і Рок. Кожен із них має особливі вміння, пов’язані з енергією, здоров’ям, силою і шкодою.

Запуск Painkiller намічений на осінь 2025 року, поки що, щоправда, без конкретної дати. Шутер з’явиться на PC, PlayStation 5 і Xbox Series.