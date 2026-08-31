CD Projekt RED готує велике повернення «Відьмака»: ремастер третьої частини стане мостом до The Witcher 4

CD Projekt RED не збирається просто залишити The Witcher 3 у минулому перед виходом наступної частини серії. Польська студія фактично будує кількарічний перехід між історією Геральта та новою сагою з Цірі у головній ролі.

Першим етапом стане The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, реліз якого запланований на 29 вересня 2026 року. Власники гри на сумісних платформах отримають оновлення безкоштовно. Ремастер вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S, а також отримає окрему версію для Nintendo Switch 2.

Це буде значно більше, ніж просто набір текстур вищої роздільної здатності. Розробники переробляють освітлення, рослинність, ефекти знаків, а також окремі елементи бойової системи та пересування.

На ПК однією з головних графічних технологій стане Path Tracing. CD Projekt RED намагається при цьому не перетворити гру на демонстрацію сучасних ефектів і зберегти характерний візуальний стиль оригіналу.

Геральт повернеться ще раз

Другим етапом стане нове повноцінне доповнення Songs of the Past, яке вийде у 2027 році. Воно знову зробить Геральта головним героєм і перенесе гравців до абсолютно нового регіону Леттен.

CD Projekt RED уже показала розширений фрагмент ігрового процесу з дослідженням світу, діалогами та битвами з новими противниками. Доповнення створюється спільно зі студією Fool’s Theory, яка паралельно працює над ремейком першого «Відьмака».

Глава CD Projekt Міхал Новаковський раніше прямо називав повернення Геральта «сентиментальною подорожжю» перед передачею символічної естафети Цірі. The Witcher 3 на цей момент уже подолав позначку 65 млн проданих копій, тому студія має величезну аудиторію, яку можна знову повернути до серії перед наступною великою грою.

У The Witcher 4 головною стане Цірі

The Witcher 4 відкриє нову сагу та остаточно переведе Цірі на передній план. CD Projekt RED підтвердила її як головну героїню ще під час першого кінематографічного трейлера. Гра створюється на Unreal Engine 5 і повинна стати наймасштабнішим відкритим світом в історії серії.

Водночас це не означає повного зникнення Геральта. Narrative Director Філіп Вебер заявив, що Білий Вовк і надалі матиме важливе значення для світу серії, хоча подробиці його ролі поки не розкриваються.

CD Projekt RED поки не називає дату виходу The Witcher 4. Компанія лише підтверджує, що гра перебуває у повномасштабному виробництві та точно не вийде у 2026 році.

У результаті план студії стає доволі зрозумілим: спочатку повернути гравців у покращений The Witcher 3, потім дати Геральту ще одну велику пригоду, а вже після цього перейти до нового етапу серії з Цірі. Для фанатів це означає, що найближчі роки можуть стати одними з найнасиченіших в історії франшизи.