Великий магазин випадково розкрив подробиці Samsung Galaxy S25

Один з великих фінських ритейлерів «випадково» розкрив ключові характеристики всієї лінійки Samsung Galaxy S25, включно з конфігурацією пам’яті, кольорами, цінами та аксесуарами.

Згідно з інсайдом, Galaxy S25 отримає версії на 128 ГБ і 256 ГБ, а S25+ – 256 ГБ і 512 ГБ. Для Galaxy S25 Ultra будуть доступні конфігурації до 1 ТБ пам’яті. Другий пункт: корпус «Ультри» зроблений з титану, тоді як інші моделі залишаться з алюмінієвим каркасом. Базові моделі будуть доступні в синьому, м’ятному, сріблястому і блакитному кольорах, а суперфлагман – у сріблястому, синьому, чорному і титановому.

Особливу увагу приділено аксесуарам: всі три моделі отримають магнітні чохли, сумісні з новою бездротовою зарядкою Qi2. Чохли будуть доступні в прозорому виконанні. Крім того, Samsung випустить шкіряні чохли Kindsuit, які раніше випускалися тільки для складних смартфонів серії Galaxy Z.

Очікується, що ціни на лінійку Galaxy S25 залишаться на рівні попереднього покоління. Найімовірніше, презентація новинок відбудеться у другій половині січня 2025 року.