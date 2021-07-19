Названо кращі альтернативи MacBook у 2021 році

MacBook хвалять і програмісти, і монтажери, і художники, тобто найбільш вимоглива до продуктивності аудиторія. Але це не означає, що макбук ідеальний. Іноді доводиться шукати йому заміну.





Макбуки виглядають приголомшливо – факт. Вони надійні, довговічні й універсальні. У чому ж їх недолік? Та в тому, що всі вони працюють виключно на macOS. Що робити, якщо під цю платформу немає потрібного вам програмного забезпечення? Доведеться шукати альтернативу Windows. Її можна підібрати серед лептопів від Dell, Asus, Lenovo, HP і Microsoft.

Ця добірка сподобається ще і тим, кого лякають стартові ціни на нові ноутбуки Apple. Більшість альтернатив коштують істотно дешевше.

DELL XPS 13 9310

Сайт Digital Trends назвав його найкращим аналогом MacBook у поточному році.

Остання версія Dell XPS 13 базується на 11-му поколінні Core i5 і i7 в противагу еппловській M1, якою оснащуються дешеві конфігурації MacBook, і Intel Core i7 10-го покоління. MacBook Air стоїть осібно: в ньому використовуються тільки процесори M1.

За вагою і габаритами відмінності не суттєві. Останній XPS 13 має товщину 14,8 мм при вазі 1,2 кг, в той час як MacBook Air всього на 1,5 мм товщі і на 90 г важче.

За багатозадачність і зберігання даних в XPS 13 відповідають до 32 ГБ системної пам’яті та до 2 ТБ вбудованої. 13-дюймовий MacBook Pro пропонує такий самий обсяг ОЗП, але сховище в ньому може бути більше – до 4 ТБ в залежності від моделі процесора. У Macbook Air пам’яті максимум 16 ГБ / 2 ТБ.

За можливостями підключення XPS 13 більш функціональний. У нього два Thunderbolt 3, слот для карт microSD і аудіороз’єм. В комплекті до нього йде адаптер USB-C / USB A для провідної миші або додаткової клавіатури. У дорогих версіях екран представлений сенсорною панеллю з роздільною здатністю UHD+.

Альтернативою 16-дюймовому MacBook Pro стане Dell XPS 15. Він оснащується процесорами Intel Core i5 і i7 10-го покоління, дискретною графікою GeForce GTX 1650 Ti, модулями оперативної пам’яті ємністю до 32 ГБ твердотілим накопичувачем PCIe до 1 ТБ. Його ціна починається від 25 600 грн, у той час як покупка MacBook Pro 16″ обходиться приблизно в 60 тисяч.

Asus ZenBook 13 OLED UM325

Якщо в пошуках аналогів MacBook ви не готові відмовитися від преміального стилю, вибирайте Asus ZenBook 13 OLED UM325. Це ідеальна робоча машина для тих, хто вимагає від портативного ПК високої потужності і модної зовнішності.

У нього великий трекпад в стилі MacBook і оновлена клавіатура. Технічно роздільна здатність дисплея більш низька: 1080 крапок по вертикалі проти 1600р в макбук. Але завдяки технології OLED, кольори на ньому виглядають соковито, і втрата у роздільній здатності відчувається не так гостро.

UM325 оснащується процесорами Ryzen 5 або 7. Жоден з них не годиться для особливо важких операцій, хоча в офісних додатках продуктивність прийнятна. З багатозадачністю і швидким перемиканням між додатками все непогано: системної пам’яті у ZenBook 13 до 16 ГБ, постійній до 512 ГБ SSD. Для всієї важливої периферії знайдеться відповідний роз’єм: є USB-A, два USB-C або HDMI.



Lenovo ThinkPad X1 Nano

Альтернатива з наголосом на компактність. При 13-дюймовому дисплеї, схожої продуктивності і приємних візуальних відчуттях ThinkPad X1 Nano не поступається по товщині MacBook Air. А ще він легкий – менше кілограма.

Дисплей з підтримкою Dolby Vision 2160 х 1350 з точністю передає яскраві фарби фотографій і відеофільмів.

Ноутбук будується на базі новітніх процесорів Intel Core i5 / i7 Tiger Lake, в молодшій версії представлено 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ SSD. Для робочої станції це слабенька показники, скаржитися на швидкодію не стануть тільки звичайні користувачі. Для професійної роботи продуктивності в обріз.

Важлива перевага ThinkPad X1 – це клавіатура: компактна, з хорошим ходом і приємним звуком. З цієї причини даний ноутбук можна сміливо купувати для журналістської або письменницької діяльності і тим, хто багато працює з електронною поштою.

Razer Book 13

Razer займається випуском геймерських ноутбуків вже багато років. Ігроманам особливо сподобалась серія Stealth, однак незважаючи на всі сильні сторони, її не можна було назвати по-справжньому потужною заміною MacBook. Тільки з виходом преміального Book 13 у Razer нарешті з’явився гідний конкурент Apple.

13-дюймовий Razer Book позбавлений дискретної відеокарти. Таке рішення було прийнято заради тонкого корпусу та зручності перенесення. Лептоп поставляється з процесором Intel Core i5 або i7 11-го покоління, у нього хороша енергоефективність. По продуктивності і автономності він дуже схожий на MacBook, а де в чому навіть перевершує – у кількості роз’ємів для зовнішніх підключень. На борту два Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, аудіороз’єми і слот для читання карт пам’яті microSD.

Для шанувальників Razer, які шукають портативний комп’ютер більше для роботи і розваг, краще Razer Book 13 не знайти.

HP Spectre x360 14

Коли HP Spectre x360 13 тільки з’явився, він відразу потрапив у топ кращих ноутбуків. Його спадкоємець Spectre x360 14 йому не поступається. Модель отримала 13,5-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 3:2. У базовій версії використаний екран IPS 1920 х 1280 з антибліковим покриттям. Рівнем вище знаходиться версія з OLED 3000 х 2000. Оперативної пам’яті 8 ГБ, плюс твердотільний накопичувач на 256 ГБ з модулем Intel Optane на 16 ГБ. Трансформер випускається в двох кольорах – стандартний чорний і преміальний «природне срібло». За розміром Spectre x360 14 трохи крупніше, ніж інші альтернативи MacBook, але в цьому є плюс: дисплей більше і клавіші трохи ширше. У x360 14 багато варіацій по залізу, деякі з них у тестах перевершують навіть Dell XPS 13. Він і виглядає, і відчувається як ноутбук преміум-класу. З ним у вас навряд чи виникне хоч крапля бажання пересісти на MacBook. HP Envy 15 Серія HP Envy завжди становила сильну конкуренцію продуктам Dell і Apple, пропонуючи покупцям смачні цінники на передову начинку. Не став винятком і HP Envy 15. Ноутбук однозначно красивий і сильний. Він уособлює ідею того, що висока продуктивність і якість не зобов’язані йти рука об руку з величезною ціною. Для графічної роботи краще вибрати модифікацію з відеокартою GeForce RTX 2060 Max-Q. Навіть вона коштує дешевше, ніж Dell XPS 15. Ноутбуки з дискретною графікою рідко бувають тонкими. Ось і Envy 15 товстіший своїх конкурентів. У його 19 мм корпусі ховаються HDMI, два USB-C / Thunderbolt 3, два USB-A і слот microSD. LG Gram 16

Якщо вам більше до душі ноутбуки з великими дисплеями, значить ви шукаєте в цій добірці альтернативу габаритному MacBook Pro 16. Рекомендуємо LG Gram 16: великий, потужний і ультратонкий трансформер.

LG Gram 16 – світовий рекордсмен за вагою серед 16-дюймових ноутбуків. Він важить всього 1,19 кг. При тонкому корпусі у нього відмінні показники автономності і висока швидкодія. За останню відповідає Intel Core i7 Tiger Lake. Шкода, але опції з дискретним графічним чіпом не передбачено. Втім, і без нього 16-дюймовий LG Gram 16 гідний звання надійної робочої машини.

По мірі того, як MacBook Pro 16 старіє і втрачає блиск в очах покупців, LG Gram 16 на його тлі стає все більш привабливим за рахунок вдалого форм-фактора і свіжого заліза.

HP Elite Dragonfly

Оригінальний HP Elite Dragonfly став кращим бізнес-ноутбуком 2020 року за версією сайту Digital Trends. Високій оцінці посприяли розкішний дизайн і LTE-модуль. В цьому році HP розширила сімейство, випустивши відразу дві моделі – Dragonfly G2 і Dragonfly Max.

З них більш цікава Max. Вона коштує дорожче, але і функціоналу у неї побільше. В її основі лежать процесори Intel 10-го і 11-го покоління, Thunderbolt 4, а обсяг системної пам’яті досягає 32 ГБ. Якщо фішкою першого Dragonfly було з’єднання LTE, то нові моделі привертають покупців більш сучасною технологією зв’язку 5G.

Також в Dragonfly Max реалізовано декілька функцій, які відсутні у G2: покращений мікрофон, вдосконалена веб-камера на 5 МП. Йому ж доступний додатковий колір – блискучий чорний.

Що стосується екрану, продуктивності та автономності, тут новинки нічим не поступаються оригінальній моделі. Обидві сподобаються тим, хто шукає аналог MacBook з опцією 5G.