Redmi показали першу модель з камерою на 50 мегапікселів

Подробиць про десяту серію найбільш недорогих смартфонів компанії Xiaomi, багато хто чекав досить давно. Адже після виходу моделей лінійки «Redmi Note», пройшло вже достатньо часу, що не властиво для китайської компанії.





Деякі видання припускали, що в Xiaomi вирішили зовсім відмовитися від випуску і змусять користувачів вибирати між Note 10, Note 10 Pro і Note 10T, але ми завжди розуміли, що через величезну популярність на ринку тієї ж Індії, анонс звичайних Redmi точно відбудеться. Так і сталося.

Деякий час назад, в базах FCC і IMEI з’явилася непримітна модель – 21061119AG, яка в списках BIS (Бюро стандартів Індії) числиться під номером 21061119BI, що означає одночасний випуск і для глобального ринку.

Характеристики

Redmi 10 буде випускатися з двома варіантами об’єму накопичувача – 64 і 128 Гб, що ми вважаємо оптимальним, адже версії на 32 Гб багатьом буде не вистачати. А ось щодо кількості оперативної пам’яті є сумніви, судіть самі:

4 ГБ це необхідний мінімум вже сьогодні, а з урахуванням майбутньої MIUI 13 і Android 12 (які він точно отримає), і зовсім викликає побоювання.

6 Гб в максимальній версії повинно вистачити мінімум на кілька років, але вона буде цікава тільки в разі, якщо ціна буде суттєво нижча за вартість Redmi Note 10.

А ось в чому Xiaomi дійсно вдалося нас здивувати, так це набір камер. В якості основного модуля (за інформацією від Kacper Skrzypek) виступить 50-ти мегапіксельний сенсор «Samsung ISOCELL JN1», і це дійсно можна назвати проривом, адже фотоможливості бюджетних телефонів зазвичай не хапають зірок з неба.

Крім цього, в Redmi 10 будуть встановлені ширококутний об’єктив на 8 МП (Sony IMX355) і макро модуль на 2 МП. Новинка точно не буде підтримувати 5G (це скоріше плюс), а в якості системи буде встановлена ​​нова версія MIUI 12.5 (з урізаною функціональністю) і Android 11.

У плані процесора точних даних немає, але ним швидше за все стане MediaTek Helio G88. Ось деякі з його специфікацій:

Підтримка екранів Full HD + з частотою оновлення до 90 Гц

Підтримка до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X на частоті 1800 МГц

Підтримка камер до 64 МП

Підтримка тільки стандарту пам’яті eMMC 5.1 (це головний мінус)

Ціна

Більшість наших колег вважають, що вартість Redmi 10 не перевищить ціну за якою зараз продається Redmi 9 і ми схильні довіряти цим припущенням, оскільки покупці бюджетних смартфонів занадто гостро реагують навіть на незначне підвищення.