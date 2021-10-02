Складено рейтинг кращих смартфонів для дітей в 2021 році

«Як вибрати телефон для дитини?» – питання, яке хвилює багатьох батьків, адже хочеться, щоб він був одночасно якісним і недорогим. У статті розберемося, на що звернути увагу при виборі, і які смартфони в 2021-му найбільш популярні.





Як вибрати телефон для дитини?

Кожен з батьків рано чи пізно стикається з питанням вибору смартфона для дитини. Дуже важливо в сучасних реаліях бути на зв’язку зі своїм чадом. Школа, тренування, прогулянки з друзями – далеко не весь список справ сучасної дитини. Мамі і татові важливо тримати руку на пульсі і контролювати її пересування.

На що звернути увагу при виборі:

1. Цінова політика. Так як гаджети у дітей рідко «живуть» більше одного року, не варто купувати дорогі моделі. Батьки повинні бути готові до того, що одного разу дитина принесе додому телефон, наприклад, з геть розбитим екраном.

2. Вікові особливості. Для малюків важливо, щоб телефон дзвонив і підтримував ігри та програми з мінімальними вимогами. Підлітки ж висувають вже більш високі вимоги до гаджетів.

3. Потужність процесора. Не кожна дитина має терплячість. Тому важливо, щоб всі програми максимально швидко відкривалися і відповідали на запит користувача.

4. Ємність акумулятора. Це один з найбільш важливих критеріїв. Діти завжди повинні бути на зв’язку з батьками. Невчасно розряджений телефон може принести незручностей як одним, так і іншим.

Деякі моделі телефонів розроблені спеціально для юних користувачів і володіють протиударними властивостями. Найкраще відповідають всім необхідним вимогам моделі середньобюджетної лінійки.

Топ-5 смартфонів для дітей

Виробники пропонують масу моделей, які стануть незамінним помічником як для мами і тата, так і для дитини. У п’ятірку кращих з них у 2021 році увійшли:

1. Realme C3 – одна з кращих недорогих моделей, яка володіє всім необхідним. Потужна батарея, великий екран і операційна система Android – далеко не весь список переваг смартфона. Основна камера на 12 мегапікселів дозволяє робити якісні фотографії в повсякденному житті дитини.

2. Honor 9C наділений екраном з діагоналлю 6,39 дюймів. Для деталізованих знімків передбачена 48-мегапіксельна камера. Завдяки батареї ємністю в 4000 мАг не варто хвилюватися про те, що телефон потрібно буде часто ставити на зарядку. До відмінних рис можна віднести незвичайну голографічну задню кришку телефону. Вона підкорить своєю яскравістю кожного.

3. Xiaomi Redmi 9 вважається однією з кращих моделей, яку оцінять любителі ігор. Висока продуктивність, великий екран, хороша батарея дозволяє насолодитися останніми новинками з Google Play.

4. Huawei Y8p володіє відмінною камерою на 48 мегапікселів. Вона дозволяє отримувати якісні знімки як вдень, так і в темний час доби. Автономність смартфона забезпечується за рахунок батареї об’ємом 4000 мАг.

5. Samsung Galaxy A21s. Виробники наділили телефон якісною камерою і потужною батареєю. А екран з діагоналлю 6,5 дюймів відмінно передає глибокі кольори фото- і відеофайлів.

Телефон для дитини – це не тільки дорогий подарунок, але і турбота про неї. Спеціальні додатки допоможуть батькам точно визначити місцезнаходження свого чада.