Xiaomi 14 Ultra з монструозною камерою анонсовано офіційно

Xiaomi провела презентацію в Китаї, під час якої анонсували новітній фотофлагман Xiaomi 14 Ultra. Камеру цього телефону створювали разом із німецьким виробником фотоапаратів і об’єктивів Leica.

Смартфон виділяється потужною начинкою. Він працює на базі флагманського чипа Qualcomm. Пристрої зі Snapdragon 8 Gen 3 на борту посідають перші місця в рейтингу найпродуктивніших смартфонів світу (приклад рейтингу AnTuTu). Масивна кругла камера ззаду має чотири 50-мегапіксельні датчики. На чолі стоїть флагманський 1-дюймовий сенсор Sony LYT-900.

Цікавий факт: за рахунок додаткових аксесуарів смартфон легко перетворюється на компактний фотоапарат. Його зручно тримати в руці та використовувати під час вуличної зйомки.

Технічні характеристики Xiaomi 14 Ultra

Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 2К, 120 Гц;

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Пам’ять: 12/16 ГБ оперативної, 256/512/1024 ГБ вбудованої;

Камери: основна 50 Мп, надширик 50 Мп, телеоб’єктив 50 Мп, телеоб’єктив з перископом 50 Мп, фронтальна 32 Мп;

Акумулятор: 5300 мАг зі швидкою зарядкою до 90 Вт і бездротовою зарядкою на 50 Вт;

Система: HyperOS на базі Android 14.

Смартфон не боїться води і пилу, корпус захищений за стандартом IP68. Ультразвуковий сканер відбитків пальців захований під екраном.

На вибір є три варіанти кольору: чорний, білий і синій. Тильна сторона перших двох моделей зроблена під шкіру.