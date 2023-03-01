OnePlus 11 був підданий випробуванням на міцність

Останніми роками OnePlus не звертала належної уваги на питання міцності своїх смартфонів. При тестуванні флагманів OnePlus 10 і 10T блогер JerryRigEverything виявив, що корпус смартфонів легко ламається за мінімального згинання, що призвело до того, що ці пристрої потрапили на «дошку ганьби». Однак новий смартфон бренду OnePlus 11, випробуваний Заком Нільсеном, виявився помітно міцнішим.

Він успішно пройшов стандартний набір випробувань, що включає перевірку на подряпини передньої та задньої панелі, відновлення екрана після дії вогнем, та тест на вигин, який він витримав без пошкоджень.

Корпус новинки значно укріплений, проте Зак виявив нову проблему: скляний задник смартфона розбився і вкрився дрібними тріщинами, як тонкий лід. JerryRigEverything все ж таки дав OnePlus 11 позитивний відгук, але настійно рекомендував використовувати захисний чохол для смартфона.

Ви можете переглянути відео, щоб побачити всі випробування, які пройшов OnePlus 11.