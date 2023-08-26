Експерт з інформаційної безпеки розповів, як підготувати комп’ютер школяра

У сучасних початкових школах діти використовують комп’ютери та електронні дошки для навчання та інших цілей. Тому важливо вчити дітей поводитися з комп’ютерами та інтернетом із самого раннього віку, щоб вони були у безпеці. Експерт з інформаційної безпеки Юрій Шарлай поділився порадами про те, як захистити комп’ютер вашої дитини від кіберзлочинців .

Спочатку слід налаштувати функцію батьківського контролю на комп’ютері або встановити спеціальне програмне забезпечення, яке блокуватиме шкідливий контент, встановлюватиме обмеження на час використання та обмежуватиме скачування небажаних файлів. Однак одним із найважливіших аспектів є наявність надійного антивірусу , оскільки без нього використання комп’ютера школярем може бути небезпечним.

Експерт також рекомендує використовувати різні акаунти та паролі для дорослих та дітей, щоб забезпечити різний рівень доступу. Важливо також не зберігати важливі документи на робочому столі комп’ютера та прибрати конфіденційну інформацію подалі від дітей. Крім того, важливо навчати дітей правилам безпеки в інтернеті, таким як не довіра неперевіреної інформації, не перехід на підозрілі посилання та не розкриття особистих даних. Технології постійно змінюються, тому батькам також потрібно підвищувати комп’ютерну грамотність і навчатися разом з дітьми.