Розкриті ціна і характеристики iPhone SE 3: справжній хіт

Сьогодні відбудеться одна з найочікуваніших техноподій року – презентація Apple. Компанія анонсує лінійку iPhone 13, смарт-годинник Series 7 і нову версію бездротових навушників AirPods. Однак, з’явилася інформація, що купертінівці працюють над ще одним цікавим апаратом – iPhone SE 3 третього покоління.





Якщо вірити інсайдерам, чекати його сьогодні не варто. iPhone SE 3 вийде в першому кварталі 2022 року і отримає новий безрамковий дизайн з плоскими торцями на манер iPhone 12. Буде доступно відразу сім екстравагантних кольорів: червоний, оранжевий, синій, жовтий, фіолетовий, зелений і сірий.

Серцем смартфона стане топовий процесор A14 Bionic – той же чіп, на якому працюють iPhone 12. Компанію йому складуть 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті, а обсяг постійної пам’яті буде починатися з 64 ГБ, хоча в нових iPhone 13 сховище розширять до 128 ГБ в базовій версії .

Передбачається, що iPhone SE 3 оснастять 6.1-дюймовим IPS-дисплеєм, який Apple використовує ще з часів iPhone XR. З огляду на це, від iPhone SE 3 можна очікувати приблизно аналогічних габаритів – 150,9 х 75.7 х 8.3 мм. Тобто супер-компактним новий SE не буде, ми просто отримаємо здешевлену версію нових iPhone з одиночною основною камерою.

Приблизна вартість новинки складе $ 480. Якщо злиті характеристики виявляться правдою, модель однозначно претендує на звання хіта. При середній ціні, навіть за мірками Android-девайсів, iPhone на флагманському процесорі і в сучасному дизайні – це саме те, що чекали мільйони користувачів по всьому світу.