Вийшов найдешевший смартфон Realme за 96$

Realme штампує смартфони як гарячі пиріжки та зупинятися не збирається. Сьогодні відбулася прем’єра realme C30 . Це апарат бюджетного класу, який має намір завоювати серця аудиторії своїм яскравим дизайном. І за такої ціни він має всі шанси стати хітом.





Realme C30 отримав плоскі, айфоноподібні грані та корпус товщиною всього 8.5 мм. Задня кришка має незвичайне ребристе покриття, а всередині розташована батарея на 5000 мАг – це дуже непогано.

Спереду у C30 встановлений 6.5-дюймовий IPS HD+ дисплей з краплеподібним вирізом під 8-мегапіксельну фронталку та масивним підборіддям, що видає приналежність моделі до бюджетного сегменту. За продуктивність відповідає процесор Unisoc T612, який працює у зв’язці з 2/3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ постійної. Якщо останньої раптом замало – можна скористатися microSD флешкою ​​об’ємом до 1 ТБ.

Камера у смартфона одинарна, з роздільною здатністю 8 МП, а працює новинка під керуванням Android 11 у спрощеній версії інтерфейсу Realme UI Go Edition.

З серйозних компромісів можна виділити архаїчний порт microUSB, який незручний сам собою, і не підтримує швидку зарядку, тому телефон обмежується скромними 10 Вт. Також у Realme C30 відсутній NFC модуль.

Продаж Realme C30 почнеться 27 червня за ціною 96 доларів за базовий варіант з 2 ГБ оперативної пам’яті. Версія з 3 ГБ ОЗУ коштуватиме дорожче – 105 доларів.