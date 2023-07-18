Жінка постраждала в апараті МРТ через секс-іграшку

Мешканці США була потрібна швидка медична допомога після магнітно-резонансної томографії (МРТ), оскільки вона забула перед процедурою витягти анальну пробку з металевими елементами. Про це повідомляє видання PerthNow.

Зазначається, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) опублікувало звіт про інцидент ще у квітні 2023 року. Проте ЗМІ звернули увагу на історію лише зараз.

У звіті зазначається, що перед МРТ жінка пройшла стандартну перевірку на наявність металу, проте вона нічого не виявила. Жінка вирушила в апарат – захований предмет дав про себе знати лише під кінець процедури.

«Вона пішла на МРТ. Коли процедура закінчилася, і лаборант почав витягувати стіл [на якому лежала пацієнтка], вона почала кричати. Жінка заявила, що її нудить, їй боляче і що ось-ось знепритомніє», – йдеться у звіті FDA.

У документі відомства не зазначено характеру травм, які отримала жінка. Але водночас у ньому зазначено, що їй знадобилася швидка медична допомога.

PerthNow пише, що незабаром після інциденту, у травні 2023 року, по соцмережах почав поширюватися рентгенівський знімок, з нібито зображенням нутрощів постраждалої. На ньому чітко видно, що предмет, схожий на анальну пробку, глибоко пробрався в черевну порожнину.

До знімку також додався коментар нібито юриста американки. У ньому він стверджує, що жінка не знала про наявність у секс-іграшці металевих елементів. Виробник пробки стверджував, що іграшка зроблена з силікону, але за фактом у передній її частині знаходилися дві металеві кульки. Юрист зазначив, що постраждала американка має намір подати до суду на виробника секс-іграшок.