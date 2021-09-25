Чутки про появу бюджетного Samsung Galaxy A13 5G наростають: його характеристики сподобаються багатьом

З’явилися новини про вихід найочікуванішої новинки від Samsung – Samsung Galaxy A13 5G. Інсайдерською інформацією з Нідерландів поділився GalaxyHub, заявивши, що розкриває деякі з ключових технічних характеристик смартфона, які сподобаються багатьом користувачам. Реліз гаджета очікується до кінця поточного року.





Так, ми тепер знаємо, що ціна за смартфон не повинна перевищувати 300 доларів. Працювати нова модель буде на чіпі від MediaTek, скільки ядер у процесора не розкривається, відомо лише, що він буде з бюджетного сегменту.

Телефон отримає батарею потужністю 5000 мАг, яка стоїть на всіх моделях лінійки Galaxy А. Із приємних новин – основна камера буде встановлена ​​з роздільною здатністю 50 Мп, що дозволить робити фотографії кращої якості.

Попередня версія лінійки – Samsung Galaxy A12

На цьому одкровення інсайдера закінчилися, але якщо подивитися на молодшого брата цієї моделі – Samsung Galaxy A12, можна припустити, що новинка повинна отримати аналогічну або кращу комплектацію (як мінімум, не гіршу).

У гаджета модуль NFC, який відкриває можливості безконтактних платежів. Діагональ екрану у А12 6,5 дюйма, матриця PLS (різновид IPS), з роздільною здатністю 1600 х 720 пікселів. Процесор MediaTek Helio P35.

ОЗП варіюється 3-4 Гб, ПЗП – 32 або 64 ГБ, з можливістю встановлення карти пам’яті MicroSD до 1 ТБ. Пристрій одержав квадрокамеру з основним об’єктивом на 48 МП, ширококутним на 123 градуси і 5 МП, датчиком глибини на 2 МП, і датчиком макро на 2 МП. На фронтальній камері 8 МП, вона видає хороші селфі-кадри. Батарея у А12 на 5000 мАг, що характерно для всієї лінійки. Плюсом йде швидка зарядка потужністю 15 Вт.