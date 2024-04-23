Ілон Маск шокував всіх звільнивши цілий відділ з несподіваної причини

За повідомленнями інсайдерів, на яких посилається агентство Bloomberg, Ілон Маск звільнив всю команду маркетингу Tesla в США, що складається з 40 осіб, що є шокуючим кроком. Команда, очолювана старшим менеджером Алексом Інгремом, який також втратив свою посаду, відповідала за просування бренду електромобілів на американському ринку.

Маск написав у Twitter, щоб підтвердити цю новину, заявивши: “Це дійсно правда. Реклама Tesla була занадто звичайною і приземленою. За описом можна було подумати, що це будь-яка інша машина”. Цей крок став несподіванкою, враховуючи історичну залежність Tesla від маркетингу “з вуст в уста” та відсутність інвестицій у традиційну рекламу.

Однак у травні 2023 року Маск оголосив про зміну стратегії, зазначивши, що буде “трохи рекламувати свої автомобілі”. За цим послідував невеликий рекламний тест пізніше того ж року, щоб оцінити його ефективність. Цей крок розглядався як відповідь на уповільнення зростання світового ринку електромобілів і посилення конкуренції, що змусило інвесторів закликати Маска надати пріоритет маркетингу.

Цікаво, що 6 лютого 2024 року інтернет-користувачі почали помічати рекламу Tesla на платформі X, що сигналізувало про потенційний новий напрямок маркетингових зусиль бренду. Звільнення американської команди маркетологів і перехід до традиційної реклами свідчать про те, що Маск готовий струснути ситуацію, щоб залишатися попереду на конкурентному ринку електромобілів.

У Європі маркетингова команда Tesla була значно скорочена, залишилася лише жменька співробітників. Вплив цього кроку на глобальну маркетингову стратегію бренду ще належить побачити.