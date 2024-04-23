Ілон Маск шокував всіх звільнивши цілий відділ з несподіваної причини
The Bloomberg publication, citing insiders, reports that Ilon Musk has completely fired the entire Tesla marketing team in the United States, which consisted of 40 people. The team was headed by senior manager Alex Ingram, who also lost his position. In Europe, Tesla was left with only a handful of employees involved in marketing. In response to the news, Musk wrote on Twitter, "This is really true. Tesla's ads were too ordinary and mundane. From the description you could have thought of any other car." Tesla has not invested in traditional advertising for years, relying on word of mouth among car owners to promote its products. However, in May 2023, Musk announced a shift in strategy, saying he would "advertise his cars a little bit." Later that year, he announced a small advertising test to evaluate its effectiveness. Amid slowing growth in the global electric car market and increased competition, investors are increasingly urging Musk to pay more attention to marketing. For example, on February 6, 2024, some online users began to notice Tesla ads on the X platform.
За повідомленнями інсайдерів, на яких посилається агентство Bloomberg, Ілон Маск звільнив всю команду маркетингу Tesla в США, що складається з 40 осіб, що є шокуючим кроком. Команда, очолювана старшим менеджером Алексом Інгремом, який також втратив свою посаду, відповідала за просування бренду електромобілів на американському ринку.
Маск написав у Twitter, щоб підтвердити цю новину, заявивши: “Це дійсно правда. Реклама Tesla була занадто звичайною і приземленою. За описом можна було подумати, що це будь-яка інша машина”. Цей крок став несподіванкою, враховуючи історичну залежність Tesla від маркетингу “з вуст в уста” та відсутність інвестицій у традиційну рекламу.
Однак у травні 2023 року Маск оголосив про зміну стратегії, зазначивши, що буде “трохи рекламувати свої автомобілі”. За цим послідував невеликий рекламний тест пізніше того ж року, щоб оцінити його ефективність. Цей крок розглядався як відповідь на уповільнення зростання світового ринку електромобілів і посилення конкуренції, що змусило інвесторів закликати Маска надати пріоритет маркетингу.
Цікаво, що 6 лютого 2024 року інтернет-користувачі почали помічати рекламу Tesla на платформі X, що сигналізувало про потенційний новий напрямок маркетингових зусиль бренду. Звільнення американської команди маркетологів і перехід до традиційної реклами свідчать про те, що Маск готовий струснути ситуацію, щоб залишатися попереду на конкурентному ринку електромобілів.
У Європі маркетингова команда Tesla була значно скорочена, залишилася лише жменька співробітників. Вплив цього кроку на глобальну маркетингову стратегію бренду ще належить побачити.
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