Пиво та таблетки: нейромережа створила чіпси майбутнього

У соцмережах та месенджерах публікують зображення з неіснуючими смаками чіпсів. Особливо популярною стала упаковка Lay’s із ібупрофеном. Вона викликала найбільше реакцій користувачів.
«Жарознижуючий» смак прозвали найкращим для негоди осінньої пори. Насправді його, звичайно ж, не існує. Картинка створена за допомогою ШІ-генератора зображень DALL-E 3. Нейросітка від OpenAI конкурує з Midjourney і, на думку деяких, більш точно відображає запити користувача.
Серед інших «смаків майбутнього» виявились чіпси зі здоровим сном, грошима та пивом. Дивіться на кумедні упаковки:
Нагадаємо, що раніше з’явилася нейромережа, яка безкоштовно зробить з вас Барбі або Кена.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter