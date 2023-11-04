Пиво та таблетки: нейромережа створила чіпси майбутнього

У соцмережах та месенджерах публікують зображення з неіснуючими смаками чіпсів. Особливо популярною стала упаковка Lay’s із ібупрофеном. Вона викликала найбільше реакцій користувачів.

«Жарознижуючий» смак прозвали найкращим для негоди осінньої пори. Насправді його, звичайно ж, не існує. Картинка створена за допомогою ШІ-генератора зображень DALL-E 3. Нейросітка від OpenAI конкурує з Midjourney і, на думку деяких, більш точно відображає запити користувача.

Серед інших «смаків майбутнього» виявились чіпси зі здоровим сном, грошима та пивом. Дивіться на кумедні упаковки:

Нагадаємо, що раніше з’явилася нейромережа, яка безкоштовно зробить з вас Барбі або Кена.