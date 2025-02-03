Названо найкращий смартфон доступний на ринку
Експерти назвали Samsung Galaxy S25 Ultra найкращим смартфоном у світі . Актуальний суперфлагман Samsung потіснив iPhone 16 Pro Max і став лідером у свіжому рейтингу найкращих смартфонів.
Samsung Galaxy S25 Ultra визнаний найкращим, оскільки це найбільш універсальний флагман з усіх, що є на ринку. У нього приголомшливий дизайн, чудовий дисплей, найпотужніший процесор, багато оперативної та постійної пам’яті, дивовижна камера, зручний інтерфейс і є підтримка роботи зі стилусом.
iPhone 16 Pro Max є свого роду альтернативою Samsung Galaxy S25 Ultra, тільки на iOS. У нього такий самий величезний дисплей і теж видатна продуктивність. Але камера все-таки трішки простіша, та й зі стилусом iPhone не працює.
До трійки лідерів увійшов Google Pixel 9 Pro, названий одним із найкращих компактних флагманів. А ще в нього найзручніші та найкорисніші функції на основі ШІ.
Весь топ-10 виглядає так:
- Samsung Galaxy S25 Ultra – просто найкращий.
- iPhone 16 Pro Max – найкращий флагман на iOS.
- Google Pixel 9 Pro – найкращий смартфон із ШІ.
- Google Pixel 8a – найкращий за співвідношенням ціни та характеристик.
- OnePlus 13 – найкращий доступний флагман на Snapdragon 8 Elite.
- iPhone 16 – найкращий компактний iPhone для тих, кому не потрібні фішки Pro’шек.
- Samsung Galaxy S25 – найкращий компактний Galaxy S на 2025 рік.
- OnePlus 13R – найкращий субфлагман на лютий 2025 року.
- OnePlus Open – найкращий смартфон із гнучким дисплеєм.
- Samsung Galaxy S24 FE – найкращий Galaxy S за свої гроші.
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