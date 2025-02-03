Названо найкращий смартфон доступний на ринку

Експерти назвали Samsung Galaxy S25 Ultra найкращим смартфоном у світі . Актуальний суперфлагман Samsung потіснив iPhone 16 Pro Max і став лідером у свіжому рейтингу найкращих смартфонів.

Samsung Galaxy S25 Ultra визнаний найкращим, оскільки це найбільш універсальний флагман з усіх, що є на ринку. У нього приголомшливий дизайн, чудовий дисплей, найпотужніший процесор, багато оперативної та постійної пам’яті, дивовижна камера, зручний інтерфейс і є підтримка роботи зі стилусом.

iPhone 16 Pro Max є свого роду альтернативою Samsung Galaxy S25 Ultra, тільки на iOS. У нього такий самий величезний дисплей і теж видатна продуктивність. Але камера все-таки трішки простіша, та й зі стилусом iPhone не працює.

До трійки лідерів увійшов Google Pixel 9 Pro, названий одним із найкращих компактних флагманів. А ще в нього найзручніші та найкорисніші функції на основі ШІ.

Весь топ-10 виглядає так: