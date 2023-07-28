З’явилася нейромережа, яка безкоштовно зробить з вас Барбі або Кена

Реліз фільму “Барбі” генерує просто масу хайп-контенту. Днями ентузіасти створили нейромережу, яка за фотографією людини створює схожу на неї ляльку Барбі чи Кена.

Нейронка називається BaiRBIE Me і знайти її можна за цим посиланням . Щоб скористатися ШІ, потрібно завантажити фото, клацнувши по блакитному кружку. Потім праворуч вказуємо бажану стать, колір волосся, шкіри, а опціонально ще й расу. Також потрібно залишити електронну пошту у найнижчій графі. Після чого залишається клікнути по кнопці Make me BaiRBIE і дочекатися результату.

Процес генерації не миттєвий, через наплив людей картинку може створювати 5-10 хвилин. Однак можна залишити вкладку відкритою і піти займатися своїми справами, а на результат подивитися трохи згодом.

Фотографії генеруються безкоштовно, але на завантажених картинках буде водяний знак. Щоб він зник, доведеться розщедритися на 3 долари. Ну а якщо заплатити ще 2, то сервіс дозволить вибрати одяг та тло на підсумковому знімку.

Ось кілька прикладів Барбі та Кенів із реальних людей: