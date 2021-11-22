Бюджет гри Star Citizen перевищив $400 мільйонів

На розробку довгобуду Star Citizen, який фінансується фанатами, вже зібрано понад 400 мільйонів доларів.





У проект вклалося понад 3,3 мільйони геймерів. На сьогоднішній день збори такі: $402,9 мільйона.

Це рекордний показник за всю історію зборів на відеоігри. І другий результат в історії краудфандингу в цілому (на першому місці криптовалюта EOS, в яку ентузіасти вклали $4 мільярди доларів).

Star Citizen створюється студією Cloud Imperium Games. Розробники повідомили, що лише за 19 листопада зібрали майже $1 мільйон. А у жовтні гравці пожертвували понад $8 мільйонів. Попередню круглу цифру було досягнуто в березні — $350 мільйонів.

При цьому, створення гри триває вже протягом 10 років. Чи закінчиться колись? Складне питання без відповіді.

Наразі Star Citizen знаходиться на стадії альфа-версії. Сюжетну кампанію гри під назвою Squadron 42 від початку планували випустити ще 7 років тому. Зараз точних термінів девелопери не називають.