У Windows 11 з’явився вбудований тест швидкості інтернету та функція швидкого відновлення

Компанія Microsoft почала розгортання нового оновлення для Windows 11 під номером KB5077241. Журналісти зазначають, що цей апдейт не містить патчів безпеки, проте приносить на персональні комп’ютери низку нових функцій, на які користувачі чекали вже тривалий час.

Одним із головних нововведень стала функція швидкого відновлення системи (Quick Machine Recovery або QMR). Вона дозволяє автоматично або вручну відкочувати налаштування Windows у разі виникнення критичних помилок, які повністю блокують завантаження операційної системи.

Крім того, на панелі завдань з’явилася зручна кнопка для запуску вбудованого тесту швидкості інтернету. Тепер користувачі можуть швидко виміряти швидкість завантаження та затримку (пінг) для будь-якого типу з’єднання: Ethernet, Wi-Fi або стільникової мережі.

Операційна система також отримала кілька дрібних, але приємних покращень. Відтепер Windows 11 офіційно підтримує встановлення зображень у форматі WebP як шпалер робочого столу. У налаштуваннях системи з’явилося розширене меню для керування підключеними камерами, а віджети навчилися розгортатися на весь екран.

Журналісти порталу Windows Central приємно здивовані стабільністю апдейту: наразі жодних серйозних проблем із ним не виявлено. Це особливо тішить на тлі нещодавніх багів системи, коли наприкінці лютого користувачі масово скаржилися на зникнення курсора миші під час запуску поштового клієнта Outlook (у Microsoft вже пообіцяли виправити цю помилку).