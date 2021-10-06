Шахраї виманюють гроші в українців пропонуючи подивитись кіно до прем’єри

Українці розглядаються шахраями як потенційні джерела прибутку. Шахраї регулярно придумують нові схеми відбирання коштів у населення. Незважаючи на те, що всі вони відрізняються деталями і розмахом, є у них щось спільне. Якщо проаналізувати, то кожна з них будується на бажанні обивателя отримати щось безкоштовно або порівняно дешево. При цьому мало хто згадує притчу про те, якою ціною доводиться платити за «безкоштовний сир» …





Нещодавно в українському інтернеті з’явився новий спосіб обману користувачів в фіктивних онлайн-кінотеатрах. Користувачів різними способами заманюють на сайти, які позиціонують себе як ресурси, де можна подивитися новинки вітчизняного і зарубіжного кіно до його офіційного виходу в прокат. Користувачам пропонується вибрати потрібну картину і почати перегляд, сівши зручніше. Але задоволення від гри улюблених акторів триває недовго і закінчується вже через кілька хвилин – перегляд несподівано зупиняється.

Пауза пояснюється необхідністю внесення плати. Зацікавлені глядачі переводять гроші з банківських карт, але це не вирішує проблему. Показ фільму зупиняється остаточно, що слід очікувати, адже копії прем’єрних фільмів є в розпорядженні тільки у компаній, офіційно уповноважених організовувати покази новинок в кінотеатрах. Так само не рідкісні випадки, коли користувачі погоджуються подивитися кіно до прем’єри, дізнавшись про невелику вартість доступу.

Щоб не зазнати фінансових втрат і подивитися новинки кіно в хорошій якості, слід звертатися тільки до офіційних сервісів або відвідати кінотеатр в своєму місті.