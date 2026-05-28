У Windows 11 з’явилася функція Shared Audio для одночасного підключення двох пар Bluetooth-навушників

Компанія Microsoft почала впроваджувати у Windows 11 довгоочікувану функцію Shared Audio, яка вирішує проблему спільного прослуховування контенту. Тепер два користувачі зможуть одночасно підключити свої бездротові навушники до одного комп’ютера чи ноутбука, щоб разом дивитися фільми, грати або слухати музику, не заважаючи іншим.

Як працює технологія та які вимоги

Нова фішка була помічена в тестовій збірці Windows 11 Build 26200.8524. Її робота реалізована на базі сучасного стандарту Bluetooth LE Audio:

Швидке підключення: Після оновлення в меню швидких налаштувань (поруч із повзунком гучності) з’являється окрема кнопка Shared Audio. Через неї можна вибрати дві сумісні гарнітури.

Слухові апарати теж у справі: Окрім звичайних навушників та TWS-моделей, система підтримує і деякі сучасні слухові апарати з підтримкою LE Audio.

Вимоги до заліза: Для роботи функції ПК повинен мати сумісний Bluetooth-адаптер, а самі навушники — підтримувати технологію LE Audio. Перевірити сумісність можна безпосередньо в налаштуваннях системи.

Окреме регулювання та відсутність затримок

У Microsoft наголошують, що звук передається через спеціальні потоки Bluetooth Audio Broadcast. Завдяки цьому аудіо надходить на обидва пристрої абсолютно синхронно, без жодних помітних затримок. Приємний бонус: рівень гучності для кожної пари навушників можна налаштовувати окремо, що дуже зручно, якщо у користувачів різне сприйняття звуку.

Що ще тестує Microsoft

Наразі функція Shared Audio доступна обмеженій кількості інсайдерів. Разом із нею розробники тестують ще два корисні нововведення: