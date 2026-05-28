Philips Evnia представила 32-дюймовий QD-OLED-монітор для геймерів

Philips Evnia представила новий ігровий монітор 32M2N8900P. Це 31,5-дюймова модель із QD-OLED-панеллю 4-го покоління, роздільною здатністю 4K UHD та частотою оновлення 240 Гц. Монітор орієнтований на геймерів, яким потрібне поєднання високої швидкості, деталізації та точного передавання кольорів.

Новинка отримала панель із роздільною здатністю 3840 × 2160 пікселів і справжньою 10-бітною глибиною кольору. Заявлено охоплення до 99,5% простору DCI-P3 та 97,7% Adobe RGB. Також є підтримка DisplayHDR True Black 500, яка має допомогти зберігати деталізацію в темних сценах і покращувати контрастність зображення.

240 Гц, G-SYNC і час відгуку 0,03 мс

Philips Evnia 32M2N8900P робить акцент не лише на якості картинки, а й на швидкості. Частота оновлення 240 Гц має забезпечити плавне зображення у динамічних іграх, зокрема шутерах, перегонах та кіберспортивних дисциплінах.

Виробник заявляє виміряний час відгуку 0,03 мс. Монітор також сумісний із NVIDIA G-SYNC, що має зменшувати розриви кадру та ривки зображення при коливаннях частоти кадрів. Для гравців передбачені додаткові інструменти Smart Crosshair, Smart Sniper, Shadow Boost і Stark Shadow Boost.

Окремий акцент зроблено на підсвічуванні. AI-Enhanced Ambiglow аналізує вміст екрана в реальному часі та адаптує підсвічування на задній панелі монітора до подій у грі. Крім того, через Precision Center доступна функція AmbiScape, яка дозволяє синхронізувати зображення з до 10 розумними світильниками з підтримкою Matter.

Порти, KVM і ціна в Україні

Монітор отримав HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 та USB-C із подачею живлення до 65 Вт. Це дозволяє підключати ігрові ПК, сучасні консолі та ноутбуки. Вбудований KVM-комутатор разом із MultiView дає змогу керувати двома системами за допомогою однієї клавіатури та миші.

Також заявлено технологію SoftBlue, яка зменшує випромінювання високоенергетичного синього світла майже на 50%. Для звуку передбачено два динаміки по 5 Вт із DTS Sound. Philips також надає 3-річну гарантію з покриттям вигоряння пікселів.

Philips Evnia 32M2N8900P має з’явитися у продажу з червня. Рекомендована роздрібна ціна в Україні становить 47 999 грн.