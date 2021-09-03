Складено ТОП-14 кращих смартфонів Xiaomi до 7000 гривень в 2021 році

Бренд Xiaomi відомий далеко за межами Китаю. Ця компанія спеціалізується на випуску недорогих пристроїв, що володіють характеристиками, які практично не поступаються флагманським моделям. І, щоб вибрати кращий смартфон Xiaomi до 7000 гривень, пропонується поглянути на рейтинг, складений з найпопулярніших пристроїв китайської компанії за останні роки.





Redmi 9A

Ультрабюджетний апарат, який потрапив до рейтингу телефонів Xiaomi, отримав як критичні, так і захоплені відгуки покупців. Тому рекомендується гарненько подумати, перш ніж купувати його в магазині електроніки.

До плюсів моделі відносять великий дисплей і ємний акумулятор, що витримує 2 дні роботи без підзарядки. Однак без NFC і з дуже слабким «залізом» Redmi 9A складно конкурувати з більш привабливими пристроями від компанії Xiaomi.

плюси:

ергономіка;

діагональ екрану;

автономність.

мінуси:

немає NFC;

глюки оболонки.

Redmi 9C 3 / 64GB (NFC)

Модель, позбавлена ​​недоліків Redmi 9A, має під капотом все найнеобхідніше, що може знадобитися користувачеві в 2021 році.

Звичайно, встановлені тут камери не дозволяють розраховувати на отримання чудових знімків. Однак потрібно розуміти, що смартфон відноситься до ультрабюджетного сегменту, де наявність NFC і непоганого чіпсета грає визначальну роль.

На замітку. Також продається Redmi 9C без приставки «NFC», позбавлений підтримки безконтактних платежів, але і має додатковий фотосенсор.

плюси:

час роботи;

стабільність інтерфейсу;

безконтактна оплата покупок.

мінуси:

зернистий дисплей.

Redmi 9 4 / 64GB (NFC)

Смартфон ще більш високого рівня, як з точки зору продуктивності, так і з точки зору фотоможливостей.

Якість знімків знову не можна назвати високою, зате власник телефону отримує в своє розпорядження ширококутний об’єктив для різних сценаріїв зйомки. На місці і батарейка, що витримує два дні роботи, і швидка зарядка. Правда, для відновлення енергії буде потрібно докупити більш потужний блок живлення, так як комплектний розрахований лише на 10 Вт.

плюси:

зручний хват корпусу;

4 камери;

продуктивність.

мінуси:

якість основного фотосенсора.

Poco M3 4 / 64GB

Бестселер, що представляє собою ідеальне співвідношення ціни і характеристик, але з одним важливим недоліком.

Стереофонічні динаміки, практичний корпус, 48-мегапіксельний фотосенсор – все це переваги Poco M3, що демонструють високу якість моделі. Але разом з тим не можна не відзначити відсутність NFC, що в українських реаліях стає істотним мінусом.

плюси:

практичність;

знімки з роздільною здатністю 48 МП;

батарея на 6000 мАг;

стереозвук.

мінуси:

не можна розплачуватися за покупки в магазині.

Redmi Note 9S 4 / 64GB

Схожий апарат, до якого складно причепитися, поки справа не доходить до безконтактних платежів.

Без датчика безконтактної оплати Note 9S складно конкурувати з іншими представниками рейтингу, але у нього є багато інших козирів, що включають в себе якість фото, автономність і продуктивність. А тим, кому обов’язково потрібен NFC, рекомендується трохи переплатити і взяти Redmi Note 9 Pro зі схожим дизайном.

плюси:

набір камер;

енергоефективність;

продуктивність.

мінуси:

відсутність NFC.

Xiaomi Mi 8 SE 4 / 64GB

Компактний пристрій, готовий похвалитися хорошим дисплеєм і непоганою продуктивністю.

На тлі бюджетників якість дисплея Mi 8 SE виглядає принципово іншою, проте модель випущена пару років назад, коли Xiaomi не встановлював NFC в свої смартфони. Також можна причепитися до автономності.

Важливо. Смартфон рідко зустрічається в магазинах, а тому варто звернути увагу на більш сучасний аналог Mi 9 SE.

плюси:

збірка;

оптимізація;

якість зображення на дисплеї.

мінуси:

маленька батарейка;

не підтримує NFC.

Redmi Note 8T

Апарат, який став свого часу найдоступнішим Xiaomi з підтримкою безконтактної оплати покупок, хоча сьогодні цим нікого не здивуєш.

В 2021 році Note 8T продовжує користуватися популярністю за рахунок ціни, набору камер і стабільної роботи інтерфейсу. До батарейки смартфону теж складно причепитися, а тому Redmi Note 8T сміливо можна рекомендувати до покупки.

плюси:

48-мегапіксельний фотосенсор;

оптимізована оболонка;

корпус з міцного скла.

мінуси:

широкі рамки дисплея.

Redmi Note 6 Pro

Трохи більш старий смартфон, який сьогодні можна знайти за дуже привабливою ціною. Втім, краще все-таки орієнтуватися на характеристики, а не цифри на ціннику.

Звичайно, в порівнянні з Note 8T, конкурент виглядає кращим варіантом, однак Note 6 Pro пропонує не менш гарне співвідношення вартості та характеристик. Чого варта подвійна камера, яка не поступається моделям з середньобюджетного сегмента.

плюси:

якість фото;

ємна батарея;

FullHD-екран.

мінуси:

продуктивність.

Xiaomi Mi Play

Хоча ця модель красується гордим словом «Play» в назві, даний апарат не має ніякого відношення до ігрових пристроїв. Це просто недорога модель з хорошими характеристиками для заявленої ціни.

На тлі сучасних «лопат» Mi Play виглядає компактним і зручним у використанні пристроєм. Фотокамера теж не дозволяє засумніватися в якості телефону, проте позитивне враження трохи псує батарейка, розрахована всього на 3000 мАг.

плюси:

роздільна здатність дисплея;

фотокамера.

мінуси:

швидко розряджається.

Redmi 5 Plus

Ще один «гість з минулого», рекомендований до покупки тільки в тому випадку, якщо він буде дешевше аналогічних смартфонів Xiaomi 2021 року. При інших розкладах конкуренти не залишають йому шансів.

За гідною автономністю бюджетника ховається застарілий процесор, що забезпечує сильне нагрівання корпусу при виконанні навіть простих завдань. Зате дисплей не викликає нарікань, та й камера знімає на прийнятному рівні.

плюси:

вартість;

FullHD-дисплей;

батарейка.

мінуси:

нагрів корпусу;

пригальмовування оболонки.

Xiaomi Redmi 8

Смартфон, готовий конкурувати з моделями 2021 року. Особливо, якщо наявність NFC не є для покупця важливим чинником вибору.

Відкинувши убік можливості камери, на перший план виходить автономність пристрою і його продуктивність. Так, в іграх Redmi 8 виглядає сумно, але з іншими завданнями апарат справляється на «ура».

плюси:

стабільність;

автономність;

ціна.

мінуси:

немає NFC;

HD-екран.

Redmi Note 4X

«Дідусь», колись вважався найкращим смартфоном Xiaomi по співвідношенню ціна / якість. Сьогодні Redmi Note 4X рекомендований лише тим, кому набридли дисплеї з вирізами.

Дисплей телефону відрізняється хорошою чіткістю, а камера при денному освітленні видає гідні знімки. Так, немає NFC, але зате знайшлося місце для батарейки на 4100 мАг, що для настільки компактного корпусу вважається досягненням.

плюси:

металевий корпус;

екран без вирізів;

дводіапазонний Wi-Fi.

мінуси:

застаріле «залізо».

Redmi 8A

Базова модель, яку багато хто буде розглядати поряд з Redmi 8, вибираючи новий смартфон.

Єдина відмінність 8A від звичайної «вісімки» – відсутність додаткового фотосенсора. Але і без нього смартфон вміє робити фотографії з ефектом боке, а вже рифлена поверхня корпусу явно виглядає краще глянцевого пластика.

плюси:

робота інтерфейсу;

автономність;

ціна.

мінуси:

NFC-датчик не передбачений.

Xiaomi Redmi Go

Спірна модель, здатна конкурувати виключно з ультрабюджетними пристроями C-брендів.

Про такий важливий для сучасної людини параметр, як наявність NFC, власнику Redmi Go потрібно забути. Та й продуктивність смартфона знаходиться на такому низькому рівні, що лаги виникають на рівному місці. Те ж саме стосується автономності. Зате ціна укупі з яскравим дизайном і дисплеєм без вирізів залишає кілька причин в кінцевому підсумку вибрати саме Redmi Go, а не інший смартфон Xiaomi.

плюси:

дизайн;

немає вирізів в екрані;

доступність.

мінуси: