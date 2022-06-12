Виробництво Redmi Note 12 розпочнеться в Індії цього року: характеристики частково розкрито

Гаджетомани ще не встигли звикнути до Redmi Note 11, як в мережі почали ширитись чутки про Redmi Note 12, прототип якого вже потрапив до рук закордонних інсайдерів майже за пів року до офіційного дебюту телефону.





Майбутній хіт продажів матиме плаский дисплей без вигинів, фронтальну камеру в отворі екрану та високу частоту оновлення кадрів.

Генеральний директор компанії Лу Вейбінг розповів про суттєве збільшення потужності в новій лінійці. Він також оголосив про те, що оновлювати лінійку смартфонів в компанії мають намір двічі на рік, тому презентацію новинок можна очікувати вже цього року. Зазначено, що кожного року презентуватимуть одну лінійку, націлену на максимальну потужність, а іншу – на просунуті можливості камер.

Апаратною базою нового телефона слугуватиме процесор Snapdragon 7 Gen 1. Це процесор середнього рівня, який прийшов на заміну Snapdragon 780G. Він складається з 8 ядер, має 4-нм техпроцес та майже не схильний до перегріву на відміну від флагманських рішень. Відеоядром у смартфоні стане Adreno 662, тож смартфони дадуть покупцям змогу з комфортом пограти у вимогливі сучасні ігри чи працювати зі складною графікою.

Інформації про обсяги пам’яті поки немає, проте очікується, що ОЗП та внутрішній накопичувач будуть представлені актуальними поколіннями: LPDDR5 та UFS 3.1 відповідно.

Камера нового смартфону не зазнає змін в порівнянні з Redmi Note 11, вона матиме три основних об’єктиви, головний з яких отримає роздільну здатність в 50 Мп. Проте спалах матиме горизонтальну орієнтацію – найважливіше оновлення блоку камер.

Наступна лінійка традиційно отримає відразу кілька конфігурацій: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro та Redmi Note 12 Pro Plus в кількох варіаціях обсягів пам’яті.