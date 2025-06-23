OnePlus 15: плоский дисплей, чорний корпус і покращена енергоефективність

Китайський інсайдер під ніком Digital Chat Station поділився інформацією про майбутній топовий смартфон OnePlus 15. За його словами, пристрій отримає 6,78-дюймовий LTPO-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і симетричними тонкими рамками з усіх боків. Панель буде виконана за технологією LIPO і розроблена BOE. При цьому головними фішками дисплея стануть поліпшена енергоефективність, яскравість і точність передачі кольору в порівнянні з OnePlus 13.

Смартфон також може отримати унікальний чорний корпус «SuperBlack» — інженерний зразок описується як чорний колір, що максимально поглинає світло, практично без відблисків. Судячи з усього, мова йде про матове покриття, яке приховує відбитки пальців і відблиски. Також в конструкції згадуються настроювані бічні кнопки.

Всередині очікується новий чіпсет Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850), наступник поточної флагманської платформи від Qualcomm. Поки не розкриті подробиці про камери або батарею, але з огляду на 6000 мАг в OnePlus 13, серйозних змін в цьому напрямку не передбачається. Реліз OnePlus 15 очікується восени.