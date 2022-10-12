Для HIMARS тестують нові ракети: вони б’ють на відстань до 150 км

Інформацію про тестування нових ракет для комплексів HIMARS підтвердила компанія-виробник Locked Martin. Пробний запуск проводили в Нью-Мексико на полігоні Уайт-Сендс.

Відомо, що це ракета підвищеної дальності. Про це свідчить і допис на ній ER (Extended Range). Під час тестового запуску снаряд пролетів дистанцію у 59 км. Технічні характеристики вказують на те, що снаряди можуть вражати цілі й на дистанціях до 150 км.

ER GMRLS для РСЗВ HIMARS — це керовані ракети, про них сьогодні відомо небагато. Відомо, що ефективна дальність у цих снарядів на 11 км більша, ніж у звичайних GMRLS.

Контракт на розробку цих ракет ще у 10-их роках було підписано із Locked Martin. Перший тестовий запуск був минулого року у листопаді, але тоді він завершився невдачею. Перший успішний запуск було здійснено 4 березня 2021 р. на іншому полігоні. Тоді ракета пройшла дистанцію у 80 км, що на 1/3 більше дальності снарядів М30/31. Цього разу такого успіху досягти не вдалось. Всього Пентагон та компанія-розробник планують здійснити 4 тестових запуски, та нарощувати дальність стрільби.

Вже відомо про те, що США отримали перше експортне замовлення від Фінляндії та 25 транспортно-пускових контейнерів та ракети до них на суму понад 91 млн доларів.

ER GMRLS створено на базі серійних GMRLS. Для цих ракет створено спеціальну оновлену ТПК на шість снарядів. Ці установки можна встановлювати на машини MLRS та HIMARS.

ER мають новий твердопаливний двигун зі збільшеним діаметром та підвищеними параметрами тяги.

Також відомо, що ракети оснащують хвостовим стабілізатором та головними рулями. Технічно рульові поверхні перенесли у хвостовий відділ. Вся навігація та розрахунок команд виконуються за допомогою інерційної системи GPS. Снаряди більш маневрові та у більшому обсязі реалізують потенціал ракети.