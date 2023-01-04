Українцям будуть безкоштовно роздавати енергозберігаючі лампи: як і де можна отримати

В Україні незабаром стартує програма обміну старих ламп на енергозберігаючі. Безкоштовно забезпечити українців новенькими LED-лампами погодилася Єврокомісія. Та наразі перша партія ламп ще не прибула в Україну. Затримує реалізацію проекту й Кабінет Міністрів, який досі не ухвалив відповідний правовий акт. Коли ж українці врешті зможуть обміняти свої старі лампочки на нові та як це буде відбуватися?

Безкоштовний обмін ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи новго покоління буде здійснюватися у відділеннях «Укрпошти» за допомогою спеціальної послуги додатку «Дія». Як зазначили в прес-службі «Дія», громадяни зможуть принести в найближчу філію поштового оператора свої лампочки та забрати натомість новенькі LED-пристрої.

Використовувати для обміну ламп саме відділення «Укрпошти» автори ініціативи вирішили через її розширену мережу. Адже відділення цього поштового оператора є навіть у найвіддаленіших містечках та селах. Завдяки цьому обміняти старі лампи на сучасні зможе ще більша кількість українців.

Наразі «Дія» вже повністю готова до старту проекту. Тож як тільки перша партія ламп буде доставлена в Україну, а урядовці остаточно затвердять правові норми, що стосуються механізму обміну, нову послугу буде запущено.

В «Дія» також пояснили, як проходитиме процес обміну ламп:

українці зможуть записатися у додатку на заміну ламп в одне з відділень «Укрпошти»;

принести старі лампи розжарювання (не більше 5 штук) в зазначене відділення та взяти замість них новенькі LED-лампи.

В «Дія» вважають, що запустити цю послугу вдасться у січні. Адже перші 15 млн енергозберігаючих ламп мають прибути в Україну вже з дня на день.

Нагадаємо, що загальна кількість LED-ламп, які пообіцяла поставити Україні Єврокомісія складає 50 млн штук. Заміна такої кількості ламп за підрахунками експертів дозволить щогодини економити близького 1 ГВт енергії, а це відповідає обсягу генерації однієї атомної електростанції.