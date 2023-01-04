Стало відомо, скільки працевлаштованих українців готові повернутися додому з Польщі

Результати останнього опитування показали, що половина працівників з України хочуть повернутися до України після закінчення війни. 26% опитаних ще не визначалися та не можуть дати чітку відповідь на запитання. Ще 25% однозначно не готові повернутися до України. Такі результати показало останнє опитування, результати якого оприлюднили 3 січня.

В рамках звіту ОТТО Work Force “Як українці оцінюють роботу та перебування в Польщі у 2022 році?” респондентів запитували про \хні плани на найближчий час. Виявилося, що 43% українців хочуть бути в Польщі, щоб оцінити подальший розвиток подій, 38% мають в планах вивчати польську мову, 21% планує знайти квартиру, а 20% — привезти до Польщі родичів, які наразі залишаються в Україні, ще 5% хочуть записати своїх дійте в польські школи чи дитячі садочки.

44% опитаних стверджують, що не готові покинути Польщу заради переїзду в іншу країну крім України. 35% ще не можуть дати відповідь на це запитання. Планують поїхати з Польщі в західну Європу 22% українців, з них три чверті обирають Німеччину.

У звіті говориться про те, що в 2020 та 2021 роках основною причиною пошуку роботи українських громадян у Польщі був вищий рівень доходів. А вже в 2022 році вперше найбільша кількість відповідей стосувалися безпеки, тобто 45% українських громадян були змушені покинути Україну через загрозу здоров’ю та життю. На другому місті залишився вищий заробіток, такий варіант обрало 37% опитаних, бажання забезпечити краще життя собі та своїй сім’ї обрало 29% опитаних, а кращий економічний стан в Польщі став причиною переїзду для 28%. Зазначимо, що респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді.

В опитуванні взяли участь 502 тимчасових працівників у Польщі, які були змушені виїхати з України через початок повномасштабної війни. 56% з нмх – це жінки. Опитування проводилося в листопаді 2022 року, але результати були оприлюднені лише на початку 2023 року.