В Кабміні затвердили новий порядок військового обліку: що зміниться для українців

В останній робочий день 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про внесення змін до порядку військового обліку. Відповідна інформація була оприлюднена на офіційному сайті відомства.

Ухваленням цієї постановки чиновники затвердили низку нововведень в процедуру постановки на військовий облік.

Тепер для звірки інформації про призовників співробітники військового комісаріату тепер мають право проводити побудинковий обхід. Правда для цього знадобиться офіційний дозвіл від мера, сільського або селищного голови.

Що стосується чоловіків призовного віку. то вони зможуть подавати особисту інформацію для військкомату за допомогою мобільного застосунку “Дія”.

Цією ж постановою прописується порядок взаємодії між Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних та іншими державними базами даних. Тобто вся свіжа інформація про призовника автоматично потраплятиме до військових.

Постанова також передбачає, що вже у 2023 році приймати на навчання чи роботу військовозобов’язаних зможуть лише при умові пред’явлення військового квитка, в тому числі в електронному форматі через додаток “Дія”, або після постановки на військовий облік.

Також всі центри зайнятості відтепер будуть передати інформацію військовим про безробітних чоловіків призовного віку.

Що стосується жінок-лікарів чи фармацевток, які раніше не перебували на військовому обліку до моменту затвердження нового Порядку, то вони мають право працевлаштовуватися як невійськові аж до кінця 2026 року.

Також затверджений документ зобов’язує керівників підприємств сповіщати працівників про призов.

Також обов’язок вести військовий облік військовозобов’язаних, які покинули території. України після 24 лютого, покладуть на дипломатичні відомства. Вони повинні посприяти поверненню таких громадян до України.

В умовах воєнного стану такі дії є вимушеними, згодом планується переведення української армії на контрактну. Тобто строкову службу ймовірно скасують. Проте всім охочим дадуть можливість пройти відповідне навчання., щоб бути готовими до боротьби у разі повторного наступу на нашу країну.