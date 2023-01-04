Неймовірна удача: астрологи назвали 2 знаки зодіаку для яких січень стане найкращим місяцем 2023 року
Астрологи вже склали свій прогноз для всіх знаків зодіаку на січень 2023 року. Виявилося. що одразу двом знакам зодіаку неймовірно щаститиме весь січень. Сприятливою буде енергетика Венери, а також позбудуться ретроградності одразу три планети — Марс, Уран та Меркурій. Всі ці фактори принесуть Водоліям та Козерогам неймовірну удачу.
Козеріг
Представників цього знаку підтримають одразу чотири планети. З перших днів січня їхньому успіху сприятиме енергія Венери у Водолії. Потім мотивацію забезпечить Марс, а вже після 12 січня в силу вступить енергія Меркурія та Урану.
Вже в січні Козероги отримають чудовий старт для першої половини 2023 року. Зірки допоможуть відшукати нових друзів та однодумців, а також знайти кохання. Саме цей період буде найбільш успішним для побудови стосунок. Потенційні партнери протилежної статі будуть просто в захваті від Козерогів. Тож зараз саме час подумати про майбутнє та спробувати побудувати стосунки.
Водолій
На представників знаку найбільший вплив чинитиме Уран, який перестане бути ретроградним вже 22 січня. З цього дня представникам знаку Водолій, будуть приємно вражені великою кількістю приємних змін у різних сферах життя. Ці люди отримають шанс досягнути успіху в бізнесі, роботі чи творчості. Всі переживання зникнуть, тож жити стане простіше. Інтелектуальна діяльність також принесе найкращі результати. Їхня інтуїція служитиме на користь, що допоможе побудувати нові стосунки чи знайти друзів. В січні варто ризикнути та інвестувати у нерухомість чи цінні папери, а також задуматися над розширенням житлової площі. Будь-які справи в цей період дадуть чудовий результат, а тому не варто чекати, більш вдалого часу в поточному році вже не буде. Звісно, Водоліям щаститиме в окремі дні чи тижні, але щоб удача переслідувала весь місяць буває нечасто.
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