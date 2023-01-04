Інтернет більше не зникне: українські провайдери отримали батареї для безперебійного живлення

Майже 30 інтернет провайдерів з різних областей України отримати батареї SBL для живлення інтернет-мереж під час відключень електропостачання.

Міністерство цифрової трансформації разом з канадською технологічною організацією eQualitie передали українським провайдерам 172 батареї SBL. Вони забезпечать безперебійне живлення обладнання протягом 10-12 годин з моменту відключення електропостачання. Цією чудовою новиною поділилися в Міністерстві цифрової трансформації.

Батареї розподілять між 29 провайдерами, основну частину обладнання передадуть в Харківську, Донецьку, Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську області. Саме в цих регіонах зараз найбільш складна ситуація з підключенням інтернету через регулярні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України.

Тепер тисячі українців будуть мати доступ до інтернету ще протягом 10 чи навіть 12 годин з моменту відімкнення світла.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що його відомство продовжує вести переговори з міжнародними організаціями, щоб ті допомогти Україні пережити складний період, надавши ще більше обладнання для забезпечення безперебійного зв’язку.

Раніше стало відомо, що під час відімкнень електропостачання перебої з мобільним інтернетом та зв’язок виникають саме через перевантаження мережі. Саме тому українців наполегливо просять не завантажувати великі файли та не переглядати відеоролики на YouTube під час відключення електропостачання. Це дозволить подовжити роботу акумуляторів на базових станціях мобільних операторів, що дозволить українцям залишатися на зв’язку навіть при тривалому відключенні електропостачання.

Також всі українці з 1 січня можуть замінити старі лампочки на нові енергоощадні LED-лампи. Вони споживаються в сім разів менше електрики, ніж звичайні лампи розжарювання. Одна людина може обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять енергоощадних. Якщо говорити про всю країну загалом., то заміна лампочок допоможе заощадити близько 1,5 Г електроенергії в пікові години, а це потужність більше ніж одного енергоблока української електростанції, його потужність складає 1 Гв.