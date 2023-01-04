Біженцям приготуватися: Європа змінює правила перебування українців

Через повномасштабне вторгнення окупантів мільйони українців були змушені покинути власні домівки та шукати безпечний притулок у Європі. З 2023 року Європа змінює правила перебування для українських емігрантів.

Європейські країни з перший днів війни приймають українських біженців. Наразі у більшості країн діють програми з підтримки українців.

Кількість українців, які емігрують до країн Європи зросла з настанням холодів та частими ракетними атаками на критичну інфраструктуру.

В очікуванні нової хвилі біженців з України влада вводить дещо нові правила для українських емігрантів.

Таким чином в Польщі, де знайшли прихисток 1,5 мільйона біженців, з 2023 року українці зможуть безплатно проживати в місцях колективного розташування перші 120 днів, а далі будуть змушені оплачувати половину вартості проживання.

З травня вони будуть змушені платити 75% вартості проживання. Нові правила не розповсюджуються на пенсіонерів. людей з обмеженими можливостями, вагітних та жінок з трьома та більше дітьми.

Також при тимчасовому виїзді з Польщі соціальна допомога не нараховуватиметься. А якщо покинути територію Польщі більше ніж на 30 днів, то людина втратить право на отримання соціальної допомоги.

Посвідчення на тимчасово проживання буде надаватися лише на півтора року, замість трьох.

В час, коли більшість країн скорочують допомогу українцям, Німеччина її збільшить. З січня українці в Німеччині будуть отримувати по 502 євро, тобто на 53 євро більше. Проте в країні без офіційної реєстрації можна перебувати не довше 90 днів.

Нідерланди відтепер будуть вивчати доходи переселенців та виплачувати допомогу в залежності від них.

Словакія скасовувала безплатний проїзд в столиці, водночас Литва подовжила безплатне користування громадським транспортом до 2024 року.

В Чехії допомог біженцям зменшать до 4890 крон замість 5 000. З квітня розмір допомоги залежатиме від рівня доходів біженця.

В Латвії сума допомоги не зміниться, але українців змусять вивчати мову для можливості працевлаштування. На це дається рік.

Водночас Швейцарія має намір виділити додаткове житло для біженців з України, яке планують облаштувати на військових базах.