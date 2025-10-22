Xiaomi випустила розумний замок, який встановлються на будб які двері

Компанія Xiaomi анонсувала новий розумний замок Self-Install Smart Lock, який встановлюється поверх існуючого механізму і перетворює стандартні двері в розумні за лічені хвилини.

Пристрій складається з моторизованого блоку і окремої клавіатури. Він не вимагає заміни замкової системи і підходить для більшості дверей. Концепція проста — модернізація без втручання в конструкцію, що особливо зручно для орендарів.

Замок підтримує три способи розблокування: через сканер відбитків пальців з точністю 99,3%, введення пароля або управління через додаток Mi Home по Wi-Fi і Bluetooth. Також передбачена можливість використання звичайного ключа і віддаленого контролю стану дверей. Серед додаткових функцій — автоматичне блокування, повідомлення про несанкціонований доступ і можливість видачі тимчасових кодів для гостей.

Головною особливістю Xiaomi Self-Install Smart Lock стала підтримка стандарту Matter, що забезпечує сумісність з Apple Home, Google Home і Alexa.

Ціна поки не оголошена, але очікується діапазон $150-200. Поява замка на глобальному сайті Xiaomi вказує на швидкий міжнародний реліз.