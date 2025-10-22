Xiaomi выпустила умный замок, который устанавливаются на любые двери

Компания Xiaomi анонсировала новый умный замок Self-Install Smart Lock, который устанавливается поверх существующего механизма и превращает стандартные двери в умные за считанные минуты.

Устройство состоит из моторизованного блока и отдельной клавиатуры. Оно не требует замены замковой системы и подходит для большинства дверей. Концепция проста – модернизация без вмешательства в конструкцию, что особенно удобно для арендаторов.

Замок поддерживает три способа разблокировки: через сканер отпечатков пальцев с точностью 99,3%, ввод пароля или управление через приложение Mi Home по Wi-Fi и Bluetooth. Также предусмотрена возможность использования обычного ключа и удаленного контроля состояния двери. Среди дополнительных функций – автоматическая блокировка, уведомления о несанкционированном доступе и возможность выдачи временных кодов для гостей.

Главной особенностью Xiaomi Self-Install Smart Lock стала поддержка стандарта Matter, что обеспечивает совместимость с Apple Home, Google Home и Alexa.

Цена пока не объявлена, но ожидается диапазон $150-200. Появление замка на глобальном сайте Xiaomi указывает на скорый международный релиз.