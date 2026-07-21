Яким буде iPhone 18 Pro: нові подробиці до анонсу

Хоча офіційна презентація iPhone 18 Pro відбудеться лише у вересні 2026 року, вже сьогодні відомо, які новинки принесе смартфон. Джон Проссер — YouTube-блогер, якого Apple свого часу подавала до суду через витік інформації про iOS 26 — оприлюднив ґрунтовну порцію деталей про новий флагман компанії.

Головна новинка — змінна діафрагма

За словами Проссера, найпомітнішою відмінністю iPhone 18 Pro стане змінна діафрагма в головній камері на задній панелі. Вона дозволить регулювати кількість світла, що потрапляє на матрицю, залежно від умов зйомки, що має покращити якість фото та відео.

Це також стосується портретних знімків: змінна діафрагма має забезпечити точніший ефект боке та краще розпізнавання країв об’єктів — з чим смартфони, включно з моделями Apple, традиційно мали проблеми. За словами Проссера, це також дозволить отримати справді глибоку різкість на пейзажних і макрознімках, де в фокусі перебуватиме більша частина кадру, включно з фоном.

Дизайн і кольори

Камера зі змінною діафрагмою розміститься на такому ж острівці, як у iPhone 17 Pro. Повернеться срібний колір, до якого додадуться світло-блакитний, темно-сірий та вишневий відтінки. Корпус залишиться алюмінієвим. Помітно зміниться і передня панель — Dynamic Island вперше стане вужчим.

Новий чип і батарея

Усередині iPhone 18 Pro отримає процесор Apple A20 Pro — перший чип компанії, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом. За словами Проссера, перехід із 3 на 2 нм забезпечить приріст продуктивності майже на 15% та підвищить енергоефективність на 30%. Крім того, Apple нібито вирішила інтегрувати оперативну пам’ять на тій самій пластині, що й CPU, GPU та NPU.

Смартфон також отримає фірмовий чип C2 із підтримкою супутникового 5G, а батарея становитиме 4288 мАг у звичайній версії або 5567 мАг — у версії з приставкою «Max».

Дата презентації

За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, презентація iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max відбудеться у вівторок, 8 вересня, або в середу, 9 вересня 2026 року. Разом з ними Apple також покаже перший складний смартфон iPhone Ultra, а також розумні годинники Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4.