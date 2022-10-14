Україна може отримати ППО SAMP-T з Італії та Франції

На озброєння української армії можуть приїхати системи ППО SAMP-T з Італії та Франції. Президент України вже подав запит на отримання цих комплексів. Їх тестування проводили ще у 2006 році. Системи створені для закриття неба над важливими стаціонарними об’єктами. Вони можуть перехоплювати балістичні ракети та безпілотники.

ЗРК SAMP-T показали високу ефективність проти:

тактичних ракет;

усіх видів літаків;

гелікоптерів;

БПЛА.

Працює система за будь-яких погодних умов, та не є чутливою до різних типів перешкод. ЗРК представляють модульний різновид зброї родини FSAF. Одна батарея може одночасно вести до 16 цілей.

Зенітний комплекс ПРО може вести стрільбу на 360 градусів та має модульну конструкцію. SAMP-T може запускати до 8 ракет всього за 10 секунд. Для управління системою необхідно 2 людини. На тестових запусках ПРО показали високу ефективність проти високоманеврових малопомітних цілей широкого діапазону.

На середній ділянці польоту наведення на ціль здійснюється інерційно, інформацію передає радар. На кінцевому етапі наведення на ціль проходить з допомогою координат, що передаються з активної радіолокаційної головки самонаведення.

Один зенітний комплекс складається із:

багатофункціональної РЛС з ФАР;

кабіни бойового керування;

ракети «Aster-30»;

самохідні пускові установки вертикального старту;

модулі на 8 боєготових ракет у транспортно-пускових контейнерах.

Сучасна зброя натівських стандартів почала надходити до України після масованих ракетних обстрілів усіх областей.

Твердопаливні ракети Aster-30 із комбінованою системою управління дозволяє компенсувати помилки наведення та мають кращу маневровість на її кінцевій ділянці польоту. Ракети оснащені радіопідривачем та осколочно-фугасною бойовою частиною.