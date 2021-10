Косатка на ім’я Кицька: сумна тварина 10 років живе одна в бетонному резервуарі

У мережу потрапили несамовиті кадри, на яких косатка з разу в раз б’ється об скло, намагаючись вибратися з басейну. Морський хижак на прізвисько Кицька є, мабуть, найбільш самотньою косаткою в світі. Її утримують в парку Marineland (Онтаріо, Канада). Кицька в свої 44 роки пережила всіх родичів і дітей, які так само проживали в морському парку, і вже більше десяти років перебуває в повній самоті.

Варто відзначити, що, як і дельфіни, косатки – найрозумніші з ссавців, і соціальна складова в їх житті вкрай важлива. Ізоляція впливає на косаток не менше згубно, ніж на людей.

Кицька була спіймана в 1979 році, будучи ще дитинчам, недалеко від узбережжя Ісландії. Їй було всього три роки, коли Marineland купив її, і з тих пір косатка провела 42 року в ув’язненні. Раніше вона ділила резервуар з іншими китоподібними. Уже в неволі вона народила п’ятьох дітей, але всі вони прожили недовго, і поступово вимерли інші великі риби в парку. Зрештою, Кицька залишилася одна …

З 2011 року не було ніяких тварин, з якими Кицька могла б взаємодіяти, і це крайнє згубно позначається на її психіці. Сумні кадри, зняті в Marineland, показують, як бідна косатка відчайдушно б’ється головою об стінку свого вольєра. Така поведінка, як стверджують захисники тварин, пов’язана зі стресом і стражданням через відсутність спілкування.

Дізнавшись про ситуацію активісти і захисники тварин запустили в мережі флешмоб з хештегом #FreeKiska, що закликає Marineland звільнити страждаючу тварину і випустити її на волю.

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/uKCxF1AScz

— Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021