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Українців мотивуватимуть вакцинуватись від Covid-19 по новому

10.10.2021
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COVID-19

Уряд вирішив за рахунок грошей, призначених на проведення інформаційної кампанії про вакцинацію від Covid-19, закупити рекламу для телебачення. Таким чином, соціальна реклама вакцинації буде транслюватися на національних телеканалах, причому в “прайм-тайм”, тобто найдорожче ефірний час. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.


” Це була ініціатива на урядовій нараді міністра охорони здоров’я, щоб виділили для Міністерства культури і інформаційної політики додаткові кошти – 25 млн гривень – на закупівлю реклами, яка буде транслюватися в прайм-тайм “, – зазначив Ляшко.

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За його словами, просуванням і механізмом закупівлі цієї послуги у національних телеканалів буде займатися Міністерство культури і інформаційної політики.

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10.10.2021
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