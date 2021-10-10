Українців мотивуватимуть вакцинуватись від Covid-19 по новому

Уряд вирішив за рахунок грошей, призначених на проведення інформаційної кампанії про вакцинацію від Covid-19, закупити рекламу для телебачення. Таким чином, соціальна реклама вакцинації буде транслюватися на національних телеканалах, причому в “прайм-тайм”, тобто найдорожче ефірний час. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.





” Це була ініціатива на урядовій нараді міністра охорони здоров’я, щоб виділили для Міністерства культури і інформаційної політики додаткові кошти – 25 млн гривень – на закупівлю реклами, яка буде транслюватися в прайм-тайм “, – зазначив Ляшко.

За його словами, просуванням і механізмом закупівлі цієї послуги у національних телеканалів буде займатися Міністерство культури і інформаційної політики.