Весняне прибирання: українкам нагадали рецепт засобу для миття вікон та дзеркал

Ефективно очистити віконні шибки можна за допомогою простих домашніх розчинів замість комерційних миючих засобів. Цей метод сягає корінням у мудрість наших предків, які підтримували чистоту без сучасних хімічних засобів і з мінімальними зусиллями.

Домашній спрей для миття скла

Щоб зробити натуральний спрей для миття скляних поверхонь, почніть з 1,5-літрової пластикової пляшки. Наповніть її наполовину водою і додайте столову ложку картопляного борошна (переконайтеся, що це борошно, а не крохмаль). Добре збовтайте пляшку, щоб борошно повністю розчинилося.

Потім додайте до суміші по одній столовій ложці оцту та нашатирного спирту. Ретельно перемішайте, щоб об’єднати всі інгредієнти. Перелийте розчин у порожню пляшку з розпилювачем.

Цей саморобний спрей чудово підходить не лише для миття вікон, але й для інших скляних поверхонь, таких як дзеркала та скляні столи.