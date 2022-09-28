Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

Сегодня, 28 сентября, Луна в Скорпионе. Этот день несет двойственную энергетику. С одной стороны, он прекрасно подходит для саморазвития и творчества. Сегодня можно решить накопившиеся проблемы. С другой стороны, день категорически не подходит для групповой работы, опрометчивых или интуитивных решений.

♈ Овен

Настройтесь на волну своего сердца. Начните диалог с самим собой о важных вещах. Спросите себя, как вы на самом деле относитесь к определенному человеку или ситуации. В минуты тишины ответы откроются совершенно случайным образом. Примите то, что приносит радость и пробуждает страсть.

Космический совет: скажи «да» тому, что приносит тебе радость.

♉ Телец

Этот период связан с новыми начинаниями. Вы призваны определить наши намерения, посеять семена и предпринять необходимые действия. Обратите внимание на то, что стремится родиться в вашей душе. Ваши желания священны и продвигают вас в правильном направлении.

Космический совет: посадите семена в своей душе.

♊ Близнецы

Честность — лучшая политика. Где бы вы ни находились и через что бы вы ни проходили, говорите всю правду. Она может сблизить вас с окружающими на многих уровнях. В то же время помните, что в каждом разговоре участвуют два человека.

Космический совет: говорите правду.

♋ Рак

Энергия растущей луны пробуждает вас. Вы начинаете понимать, что ваша цель намного больше, чем кажется на первый взгляд. Обратите внимание на мысли, импульсы, видения, знаки и символы. Радость, которую вы чувствуете глубоко внутри себя, является признаком того, что вы на правильном пути и продвигаетесь в правильном темпе. Но это не значит, что в вашем мире всегда будет радуга и солнце. Проблемы также являются частью вашей жизни.

Космический совет: чувство радости приведет вас на правильный путь.

♌ Лев

Жизнь нельзя уместить в таблицу Excel, презентацию PowerPoint и дедлайны. Пришло время порвать с этим навязчивым подходом и необходимостью быть продуктивным всегда. Вспомните, когда вы искренне радовались. В ваше уравнение нужно вернуть элемент радости.

Космический совет: жизнь должна быть праздником.

♍ Дева

Разрешение конфликтов — большая тема для вас прямо сейчас. Растущая луна приносит с собой возможность принести мир туда, где была война. Так что действуйте на совесть. Убедитесь, что вы активно слушаете других и уделяете внимание их историям. В сфере любви и романтики дела обстоят гораздо лучше. Будьте открыты многим возможностям.

Космический совет: пришло время заключить мир.

♎ Весы

Вселенная хочет дать вам именно то, о чем вы просили, и именно так, как вы просили. Но верите ли вы, что заслуживаете этого? Сегодня звезды призывают вас пробудиться ото сна и немножко поверить в чудеса.

Космический совет: вы легко дотянетесь до желаемого.

♏ Скорпион

В период ретроградного Меркурия возвращение в прошлое является главной темой. Воспринимайте эту ностальгию как знак того, что вам нужно восстановить связь с определенными людьми в вашей жизни. Просто не тратьте слишком много времени на размышления о том, почему все пошло именно так. Иногда оставить прошлое в прошлом — единственный выход.

Космический совет: пришло время написать другу, о котором вы недавно вспоминали.

♐ Стрелец

У некоторых вещей есть шанс сработать, когда вы меньше всего этого ожидаете. На этой неделе вас просят ожидать неожиданного и верить в невозможное. Также в этот день вы сможете легко преодолевать все возникающие трудности.

Космический совет: ждите сюрпризов от судьбы.

♑ Козерог

В этот день вам понадобится надежное плечо, наставник и учитель. Вполне вероятно, что вы не получите помощи на стороне и вам придется искать мудрого гуру внутри себя. Обратитесь к своему прошлому, чтобы вспомнить похожие ситуации, которые уже происходили. Опыт поможет вам преодолеть любые преграды.

Космический совет: вам нужно найти мудрого наставника.

♒ Водолей

Доверяйте знакам и тому, куда они вас ведут. Поток толкает вас к новой жизни. Жизнь, которую вы представляете для себя в течение некоторого времени. Обращайте внимание на импульсы и реагируйте на происходящее.

Космический совет: примите своевременные меры.

♊ Рыбы

Учитывая траекторию вашей жизни, для вас будет естественным чувствовать, что все, что вам близко, может быть отнято у вас в любой момент. Но это — лишь паранойя. В ближайшие дни вы вступаете в период стабильности.

Космический совет: вам есть за что быть благодарным.