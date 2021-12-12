Нове в оподаткуванні земельних ділянок: що чекає українців в 2022 році

Лариса Білозір, народний депутат України, повідомляє, що ресурсним законопроектом вводиться поняття мінімального податкового зобов’язання, що має на меті детінізацію в діяльності сільськогосподарських підприємств.





Ресурсний законопроект, прийнятий Верховною Радою, вводить поняття мінімального податкового зобов’язання для землевласників. Головним чином, це спрямовано на детінізацію сільськогосподарського сектору економіки, повідомляє нардеп Лариса Білозір.

Білозір стверджує, що не доведеться платити за городи, присадибні та дачні ділянки. Крім того, ця норма ніяк не позначиться на сільгоспвиробниках, які нормально працюють і в установленому законом порядку платять всі податки.

Понад 6000 керівників українських компаній можуть стати “невиїзними” згідно з нормами ресурсного закону.

Законослухняні аграрії, в більшості, платять податки за 1 га в сумах, що як правило, перевищують мінімальне податкове зобов’язання, в середньому – близько 2300 грн.

“Тому людям, які надають свою землю в оренду таким аграріям, теж нема чого хвилюватися, платять податки вже самі доброчесні орендодавці”, – звертає увагу Білозір.

Мінімальне зобов’язання в свій розрахунок включає такі податки:

податок на землю;

податок з доходу за продаж врожаю, вирощеного на цій ділянці;

на доходи фізичних осіб;

військовий збір із зарплати найманих працівників.

В Україні ввели автоматичний перехід прав на ділянки при купівлі нерухомості разом із землею.

Власнику, який використовує землю самостійно, або орендонаймачу, доведеться доплачувати до бюджету, якщо сплачена сума податків буде менше мінімального податкового зобов’язання. Це стосується також і орендоутримувачів, які не оформляють офіційно оренду землі – в такій тіньовій оренді на поточний момент перебуває близько 8 млн. га.

“Люди, які здають свою землю в оренду неофіційно, отримають платіжки з мінімальним податковим зобов’язанням, але потім прийдуть до свого орендаря, якому доведеться заплатити за них. І щоб наступного року не отримувати готівку, йому буде краще оформити офіційну оренду”, – коментує нардеп.

Збиток для держави від тіньової оренди сільськогосподарської землі оцінюється в 12 млрд. грн. на рік. Планується, що 60% нового податку буде надходити в розпорядження місцевих бюджетів, 25% до державного бюджету, і 25% – до обласного.

Сказане вище – в контексті прийнятого Верховною Радою на засіданні 30 листопада у другому читанні законопроекту №5600 про зміни до Податкового кодексу, який інакше називають “ресурсним” або “антиолігархічним”.