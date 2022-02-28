Як буде працювати АТБ під час війни: деякі магазини закриють повністю

Попри війну в Україні все ж таки продовжують працювати більшість продуктових магазинів та торгових точок, що продають товари першої необхідності. Зокрема продовжує свою роботу й мережа супермаркетів «АТБ». Щоправда, режим роботи магазинів з огляду на впровадження в країні військового стану було змінено.





Графік роботи супермаркетів «АТБ» головним чином залежать від встановлених в окремих містах комендантських годинах. Проте більшість магазинів відчиняються о 8 годині ранку, а зачиняються за годину до завершення роботи міського транспорту. Таку інформацію надав представник керівництва компанії Сергій Демченко.

Частину магазинів мережі, що знаходяться у самісінькому епіцентрі бойових дій, звісно ж довелося закрити. Таких супермаркетів наразі 108, однак їх кількість постійно змінюється.

У керівництві «АТБ-Маркет» також повідомили, що постійно працюють над логістикою та намагаються забезпечити всім необхідним кожен із своїх супермаркетів. Наразі проблем із закупівлею та доставкою продуктів не виникає, оскільки маршрути перевізників постійно коригуються з урахуванням інформації про переміщення російських військ.

Нагадаємо, що на час запровадження військового стану усім закладам торгівлі, в тому числі й супермаркетам «АТБ» заборонили продаж алкогольних напоїв.

Окрім магазинів та супермаркетів, змінили свої правила обслуговування клієнтів і банки. Більшість вітчизняних фінустанов дозволили своїм клієнтам певний час не вносити платежі по наявних кредитах та припинили нарахування відсотків за ними. Зокрема Приватбанк запровадив кредитну амністію на строк до 90 днів, а Монобанк – 30 днів.

Що ж стосується кредитних лімітів, то більшість вітчизняних банків їх зменшили. Наприклад Монобанк нараз і надає своїм клієнтам доступ лише до 10 тис. грн. кредитних коштів. Натомість у Приваті кредитні ліміти карток не змінили. Тож клієнти можуть не хвилюватися, що залишаться у такий складний період без грошей.

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