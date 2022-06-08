Нацбанк збирається підвищити фіксований курс: на якій цифрі зупиниться долар

Національний банк України, який до цього часу вперто тримав офіційний курс на рівні 29,25 грн за долар, незабаром може змінити свою позицію. На думку фінансового аналітика Івана Угляниці, вже найближчим часом регулятор прийме рішення ослабити нацвалюту до 32-33 грн/дол.





Такі дії НБУ експерт вважає цілком логічними, особливо на тлі нещодавнього підвищення до 25% облікової ставки. Окрім того, наближення фіксованого курсу валюти до готівкового матиме цілу низку позитивних наслідків.

Перш за все, зменшиться валютний туризм, який через різницю між готівковим та офіційним курсами перетворився у справжнісінький бізнес. Українці виїздять за кордон, знімають там готівку по фіксованому курсу, а по приїзді продають долари та євро за курсом готівковим. Та коли регулятор збільшить офіційний курс, валютний туризм втратить свою привабливість для населення.

Серед інших переваг підвищення фіксованого курсу також можна виокремити суттєве зменшення тиску на гривню та на золотовалютний резерв Національного банку. Населення перестане масово здійснювати беззмістовні гривневі покупки та вклади, аби лише зберегти свої заощадження. Це призведе до перерозподілу економіки і, як наслідок, формування більш прозорих фінансових відносин у державі.

Іван Угляниця також зазначив, що ріст офіційного долара та євро зменшить запал українців до пошуку валюти. Люди припинять полювання за іноземною готівкою, від чого готівковий курс рано чи пізно почне падати. А така динаміка безумовно піде на користь валютному ринку.

Загалом експерт фінансових ринків у відкріпленні фіксованого курсу та його руху до вищих показників бачить самі лише переваги. Та чи наважиться на такий рішучий хід Нацбанк, поки що достеменно не відомо. Хоча і підвищення облікової ставки з 10% одразу ж до 25% від регулятора також ніхто не очікував. Тож НБУ може вже завтра здивувати нас новим офіційним курсом.