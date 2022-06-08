До 30 грн за куб: к отопительному сезону газ в Украине существенно подорожает

Газовый рынок, который в Украине упорно строили несколько лет подряд, больше не существует. Всеми поставками ресурса населению снова руководит «Нафтогаз». В считанные дни национальный поставщик стал монополистом и уже начал менять газовый сектор, подстраивая его под свои интересы. Одним из этих «интересов» является повышение тарифов до европейского уровня.





Возможность захвата рынка газа у НАКа появилась благодаря аресту корпоративных прав целого ряда облгазов. Право обслуживать своих клиентов потеряли 26 региональных поставщиков, в результате чего 8,8 млн. бытовых потребителей добровольно-принудительно перешли на обслуживание «Нафтогаза» как «поставщика последней надежды» (ППН).

Таким образом, из 40 поставщиков, работавших на рынке до сих пор, 26 вышли из игры, по сути подарив своих клиентов НАКу. И теперь «Нафтогаз» как монополист может устанавливать любую цену на ресурс.

Пока эта цена – 7,96 грн за кубический метр с НДС, без стоимости транспортировки. Однако дочерняя компания национального поставщика под названием «Укргаздобыча» уже выставляет ресурс на бирже по цене 29 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, привязывая свою ставку к стоимости газа в хабах Европы.

Стоит отметить, что во время войны потребности государства в «голубом топливе» значительно снизились. Украине сейчас вполне хватает ресурса собственной добычи. Учитывая себестоимость украинского газа, его биржевая цена может быть 7 тыс. грн., ну максимум 10 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. Собственно, исходя из такой оптовой цены украинцы сейчас и платят за ресурс по 7,96 грн за куб.

Если же «Нафтогаз» продолжит тянуть цены на бирже к европейским, то ближе к отопительному сезону тарифы на газ и горячую воду в платежках украинцев подскочат почти в три раза. То есть, за 1 куб. м газа бытовым потребителям придется платить уже не 7,96 грн., а все 28-30 грн. Именно такую цену украинцы заплатят за монополию «Нафтогаза».