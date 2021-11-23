Перестають працювати: чому росказувати свої сни іншим це погана ідея

Сон — це не лише одне з доступних задоволень для людини. Це час, який необхідний тілу для відпочинку, а мозку для засвоювання інформації. Сновидіння — це результат роботи головного мозку, і психологи радять не розповідати їх всім підряд, щоб не накликати біду.





З давніх-давен предки говорили: «Розкажеш про поганий сон, чекай біду». З хорошими снами все навпаки, коли їх розповідаєш нічого не збувається. Вчені досліджували цей феномен і розповіли, чому іноді «сновидіння не працюють».

Чому потрібно зберігати сни в секреті від інших людей

Сон перш за все є складним процесом обробки всієї тієї інформації, яку людина осягає протягом дня: починаючи від пробудження і закінчуючи засипанням. Коли людина спить, її мозок намагається фільтрувати все, що дізнався за день, знайти вихід із ситуацій, структурувати: що забути, що запам’ятати.

Коли ви ділитеся своїми снами з оточенням, ви стаєте розгорнутою книгою. Дуже легко зрозуміти, що турбує людину, лише послухавши. В такому випадку легко стати уразливим для оточуючих, видати якісь таємниці. Це може бути абсолютно неусвідомлено, та врешті решт обернеться проти вас.

З точки зору правил поведінки сон — це щось особисте. Ділитись особистим недоречно, це є поганим тоном. В результаті про Вас можуть подумати недобре.

Люди, які вміють тлумачити сновидіння теж впевнені, що розповідати їх всім підряд не можна. Правда, причину називають іншу. Так трапляється неспроста. Річ у тому, що сон потрібно розглядати, як енергію. Якщо її не розсіювати, вона концентрується і незабаром реалізується. Якщо ж проговорився, то швидше за все вона розсіється в просторі.

Як тільки ви озвучуєте, що бачили уві сні, ця установка перестає працювати, особливо, якщо вам снилося особисте життя. Краще зберігати в таємниці те, що бачите, адже вам можуть позаздрити, або побажати щось погане. Ця негативна енергетика може нашкодити психологічному здоров’ю, запустити багато деструкційних процесів.