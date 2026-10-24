Компанія, якій належить «Київстар», купує іншого мобільного оператора: подробиці угоди

Міжнародна група VEON, якій належить український «Київстар», домовилася про придбання ще одного мобільного оператора. Угоду вартістю $207 млн планують завершити до кінця жовтня.

Йдеться про компанію Rubicon Wireless, яка працює в Узбекистані під брендом Perfectum. Про домовленість VEON оголосила 19 жовтня 2026 року. Група придбає 100% акцій оператора, щоб посилити позиції свого іншого бренду — Beeline Uzbekistan.

Загальна вартість угоди становить приблизно 207 млн доларів. Із цієї суми близько 93 млн доларів припадає на боргові зобов’язання Perfectum, які перейдуть до нового власника. Решту VEON профінансує власними коштами.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Необхідні дозволи регуляторів уже отримано. Завершити придбання планують до кінця жовтня.

Навіщо власнику «Київстару» ще один мобільний оператор

Головна цінність Perfectum полягає в телекомунікаційній інфраструктурі та радіочастотах. Компанія володіє частотним ресурсом загальною шириною 115 МГц у діапазонах 850 та 3800 МГц.

Perfectum працює на ринку Узбекистану ще з 1995 року. Цікаво, що разом із Nokia оператор побудував першу в Центральній Азії автономну мережу 5G лише за дев’ять місяців.

Крім того, оператор має автономну мережу 5G Standalone, побудовану на обладнанні Nokia. На відміну від неавтономних мереж 5G, така технологія не потребує використання ядра мережі 4G.

Після придбання Perfectum група VEON планує інтегрувати його активи з Beeline Uzbekistan. Очікується, що частотний ресурс останнього збільшиться приблизно на 50%.

Це дозволить покращити покриття та пропускну здатність мобільної мережі, прискорити впровадження 5G і розширити доступ до бездротового домашнього інтернету.

Водночас об’єднання інфраструктури двох операторів має зменшити витрати на розвиток і обслуговування мереж.

Генеральний директор VEON Каан Терзіоглу назвав Узбекистан одним із ключових ринків зростання групи. За його словами, придбання додаткових частот та обладнання допоможе покращити якість зв’язку й розширити доступ до цифрових послуг.

Наразі VEON працює в Україні, Пакистані, Казахстані, Бангладеш та Узбекистані. Мобільним зв’язком операторів групи користуються понад 150 млн людей, а цифровими сервісами — більш ніж 228 млн користувачів.

В Україні головним активом групи залишається «Київстар». Водночас придбання Perfectum безпосередньо здійснює материнська компанія VEON, тому український оператор не виступає покупцем.